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En menos de 24 horas asesinaron 2 mujeres en el Suroeste de Antioquia: investigan feminicidio

Mientras que en Támesis una mujer habría muerto a manos de su pareja sentimental, en Andes otra fue encontrada en un cafetal con heridas por machete.

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Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Sigue la violencia contra las mujeres en Antioquia tras confirmarse el crimen número 62 contra esta población durante 2026, en un presunto hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en el Suroeste del departamento.

La víctima fue identificada como Keren Saray Linares, de 20 años de edad, quien fue hallada sin vida y con signos de estrangulamiento al interior de su vivienda en la vereda Travesías del municipio de Támesis.

Como presunto responsable del hecho fue señalado Daniel Rnedón, un joven de 25 años de edad, quien fue buscado por las autoridades por cerca de dos horas para finalmente ser capturado y dejado a disposición de los entes judiciales. El reporte es de Juan Pablo Pérez, alcalde de esta población.

"Lamentablemente, le arrebatan la vida a una joven de 20 años de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional y todas las autoridades, la institucionalidad unida, se encuentran ya desplegados en la zona, atendiendo este lamentable hecho que rechazamos", dijo.

Aunque aún no se conocen las circunstancias que rodearon la agresión contra Linares, el mandatario afirmó que hace parte de las investigaciones determinar si hubo episodios o denuncias previas por maltrato y que pudieran ser tenidas en cuenta al momento de definir la situación judicial del procesado.

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Este hecho en la misma subregión se conoció horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con heridas de machete en un cafetal de la vereda Verdún en el municipio de Andes. Autoridades avanzan en las labores forenses para establecer la plena identidad de esta persona y la entrega a sus familiares.

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