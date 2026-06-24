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Encontraron cuerpo de un hombre atado y con signos de tortura en Copacabana, Antioquia

El cuerpo de la víctima, de 29 años de edad, fue hallado por funcionarios de EPM que realizaban trabajos en zona rural. Autoridades investigan.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Un nuevo hecho de terror sacude a Antioquia: fue encontrado un hombre atado y sin vida en zona rural de Copacabana.

La persona asesinada, y que fue hallada en la zona boscosa de la vereda Granizal de este municipio, fue identificada como Juan Fernando Ospina Pestaña, de 29 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en el rostro y la cabeza.

Trabajadores de EPM y personal de seguridad privada que realizaba labores de inspección en la infraestructura de la zona descubrieron el cuerpo sin vida cerca de una de las cajas de servicio de la empresa.

El comandante de la policía Metropolitana, general Henry Bello, explicó que una vez el personal de la compañía de vigilancia privada avistó el cadáver dieron aviso inmediato a la línea de emergencia.

"Es un paraje baldío. No pudimos recuperar muchos elementos de información. El día de hoy vamos a continuar en ese sector, es en límites con el municipio de Guarne, Antioquia, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo este homicidio con arma de fuego".

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El cuerpo de Ospina Pestana, natural de Medellín, fue encontrado boca arriba y vestía una camiseta blanca, sudadera gris y tenis de color azul. Y según el informe técnico forense, la víctima presentaba signos cadavéricos tempranos y huellas de tortura.

Los funcionarios judiciales identificaron en la inspección cuatro heridas contundentes: dos lesiones en la región frontal izquierda, una en el pómulo izquierdo, otra en la región occipital derecha y un hematoma en la zona oidea.

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