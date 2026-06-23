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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan dos toneladas de marihuana en Copacabana: iban a ser distribuidas en Medellín

Incautan dos toneladas de marihuana en Copacabana: iban a ser distribuidas en Medellín

En el operativo, realizado en Copacabana, norte del Valle de Aburrá, fueron capturadas también cinco personas con vehículos y armas.

Incautación marihuana Copacabana.jpg
La marihuana fue encontrada en una tractomula en el municipio de Copacabana.
Policía Nacional Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Cerca de dos toneladas de marihuana fueron incautadas por las autoridades durante un operativo realizado en el barrio El Remanso, en el municipio de Copacabana. El cargamento, que presuntamente tenía como destino diferentes sectores de Medellín, tendría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos y permitiría la producción de más de dos millones de dosis.

La incautación se logró en medio de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyó una diligencia de registro y allanamiento. El procedimiento también dejó la captura en flagrancia de cinco hombres por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, la droga habría sido adquirida en el departamento del Cauca por integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado Barrio Antioquia, con el propósito de distribuirla posteriormente en zonas del suroccidente de la capital antioqueña, entre ellas Santa Fe, Barrio Antioquia, Trinidad y El Poblado.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, informó que durante el operativo fueron incautadas cerca de dos toneladas de marihuana, además de la tractomula en la que era transportado el estupefaciente. Asimismo, las autoridades decomisaron dos vehículos que presuntamente serían utilizados para la distribución local de la droga, una motocicleta y 12 millones de pesos en efectivo.

"Y en esta ocasión fue no solamente incautada la droga, dos toneladas de marihuana, sino que fue incautada la tractomula donde venía escondida la droga. Adicionalmente otros dos vehículos que iban a ser utilizados para la distribución local de esa droga, una moto, 12 millones de pesos que se le cogió a estos bandidos en efectivo", señaló el funcionario.

Las investigaciones permitieron establecer que la organización criminal empleaba la modalidad conocida como “mosca”, mediante la cual algunos de sus integrantes realizaban labores de vigilancia y alertaban sobre posibles controles de las autoridades a lo largo de los principales corredores viales del país.

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Según las pesquisas, una vez el cargamento llegaba al área metropolitana, era trasladado a vehículos de menor capacidad para facilitar su almacenamiento, dosificación y posterior comercialización. Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos y que de ella podrían obtenerse más de dos millones de dosis.

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