Extranjero murió cuando departía con mujeres en una vivienda del occidente de Medellín

En Medellín las autoridades avanzan en la investigación de un caso que involucra la muerte en extrañas circunstancias de un ciudadano estadounidense que había llegado a la ciudad en los últimos días con fines turísticos.

La situación ocurrió en una vivienda de renta corta en el sector Estadio donde junto a otras personas se estaba hospedando Jean Roody Dagobert, un estadounidense de 36 años de edad.

Según reportes judiciales, al inmueble ingresaron cuatro mujeres que al aparecer habría conocido Dagobert en el Parque Lleras, pero fue un familiar de la víctima hospedado en el mismo lugar quien tras haberse quedado dormido de manera repentina se percató de una actitud sospechosa de las mujeres que estaban en la sala.

Tras verificar las condiciones de su familiar que ya estaba sin vida, descubrió que le faltaba una cadena de oro de la cual nunca se desprendía y allí inició la fuga de las sospechosas del hecho.



Dos escaparon por una escaleras, otras dos saltaron por el balcón y tras perseguirlas por varios metros alcanzó solo una de ellas que fue capturada por las autoridades. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que a esta le fue hallada una peluca con joyas que pertenecerían a Dagobert.

"Se le hace un registro y le encuentran unas joyas, pulseras, anillos, mimetizadas en esa peluca. Se hace la verificación al interior de un hotel y se encuentra un ciudadano estadounidense que ha fallecido", declaró.

Por lo pronto las labores judiciales se centran en establecer las causas del deceso del estadounidense que pudo haberse producido tras ingerir alguna sustancia con capacidad de disminuir su reacción, juicio o resistencia.

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La capturada fue dejada a disposición de las autoridades judiciales para responder por el homicidio del hombre y el hurto de algunas de sus pertenencias reconocidas en el momento del procedimiento por parte de su mismo familiar.