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Siguen sin culminar escrutinios en Medellín por reclamaciones: más de 300 fueron en Antioquia

Para el caso de Medellín está pendiente la decisión sobre 11 apelaciones a impugnaciones que debe resolver la Comisión Municipal.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
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Foto: Registraduría Nacional
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de jun, 2026

Con acompañamiento de diferentes autoridades y el Ministerio Público, se cumple en la ciudad de Medellín el segundo día de escrutinios tras lo que fue la jornada electoral del pasado 21 de junio que dejó en el preconteo como nuevo presidente de Colombia a Abelardo de la Espriella.

Durante el segundo día de este proceso que se lleva a cabo en Plaza Mayor se instaló la comisión escrutadora departamental con el reporte de cada uno de los municipios. Las últimas mesas por escrutar en el departamento fueron dos en el municipio de Frontino, sobre las cuales se había tardado esta labor de verificación por su lejanía y dificultades para el traslado del material electoral.

En el caso de Medellín, tras el final del escrutinio en cada una de las comisiones auxiliares, solo está pendiente la resolución de 11 apelaciones a impugnaciones en la Comisión Municipal, que según involucrados en el proceso, esperan que puedan tener respuesta en la tarde de este martes.

En total, en la capital antioqueña se interpusieron 105 reclamaciones que fueron atendidas y donde hasta en la última mesa se mantuvo la tensión entre testigos, abogados y seguidores de una y otra campaña. En los restantes 124 municipios fueron interpuestas 234 reclamaciones ya todas atendidas.

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A falta de la consolidación de toda la información del departamento, desde ya autoridades advierten cambios mínimos entre el preconteo y el escrutinio, pues formatos E-26 que ya se conocen en casi todos los municipios antioqueños apuntan a diferencias que oscilan entre los 70 y 150 votos para ambos candidatos en municipios de gran potencial electoral como Bello, Envigado, Itagüí y Rionegro.

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