Identifican a dos personas como responsables del asesinato de líder Mónica Sánchez en Antioquia

Las autoridades ya tienen individualizadas a dos personas como presuntas responsables del homicidio de la lideresa Mónica Sánchez, en el municipio de Santa Bárbara. Un ataque sicarial contra la mujer de 54 años es la hipótesis que hasta ahora cobra mayor fuerza sobre lo ocurrido.

A pocas horas de haberse ofrecido desde el nivel departamental una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables del crimen de una reconocida lideresa social en el municipio de Santa Bárbara, las investigaciones avanzan por buen camino.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que las autoridades avanzan en la recolección de elementos probatorios que permitan la judicialización de al menos dos personas que ya fueron identificadas como las señaladas de atentar contra Mónica Eugenia Sánchez en su vivienda en el barrio Los Almendros.

“Sabemos que hay dos personas individualizadas como presuntos responsables, pero hay que esperar que las investigaciones avancen a ver si sí se les puede imputar el homicidio de esta lidereza”, aseguró.

Recién ocurridos los hechos, autoridades locales indicaron preliminarmente que fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a la policía tras escuchar varias detonaciones y tras una inspección del lugar encontraron el cuerpo de Sánchez con un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.



Hasta el momento tampoco se ha logrado conocer si el supuesto ataque sicarial contra la mujer tiene que ver con asuntos personales o el desempeño de sus funciones como lideresa.

Sobre Sánchez se conocía una larga trayectoria política y social no solo en su municipios, sino en el Suroeste del departamento. Había sido presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio por varios años, fue candidata a la Asamblea de Antioquia e incluso asistía frecuentemente a la sesiones del Concejo Municipal, por lo que era distinguida cariñosamente como ‘la concejal número 14’.