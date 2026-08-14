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Hinchas de Nacional que tengan boleta vs. Santa Fe podrán entrar a concierto benéfico

El objetivo es que los hinchas verdolagas que vayan sumen donaciones en este centro de acopio. En el escenario estarán diversos artistas e influencers.

Atlético Nacional y sus hinchas de fondo.jpg
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Luego de la emergencia que se generó a nivel nacional tras el terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín, será epicentro para ayudar a los damnificados en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó, Quindío y más zonas, de la mano de artistas locales que se sumaron para ayudar y recolectar a favor de las víctimas.

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Sin embargo, el fútbol se sumó a esta iniciativa gracias a Atlético Nacional. Inicialmente el club verdolaga donaría parte de la boletaría vs. Santa Fe a las víctimas, sin embargo, tras la cancelación del partido optaron por sumarse a esta idea para también poder donar aunque no haya fútbol y, por eso, los hinchas que boletas tendrán pase doble para este evento en La Macarena.

Atlético Nacional (14).jpg
Foto: X @nacionaloficial

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"Hincha verdolaga: si compraste tu abono o tu boleta para el partido Nacional vs. Santa Fe, presentando tu entrada al partido tienes pase doble este sábado, 15 de agosto, para ingresar al 'Concierto Solidario Colombia', Medellín te quiere en La Macarena, hasta completar aforo", indicaron.

El evento tendrá más de 25 artistas, creadores de contenidos y más personalidades que ayudarán a recaudar dinero en esta difícil situación, entre los cuales se encuentran:

  • Luis Alfonso
  • Kapo
  • Pipe Bueno
  • Westcol
  • Tropical Minds
  • Andy Rivera
  • Juan Duque
  • Hebert Vargas
  • Hernán Gómez
  • Hamilton
  • Llane
  • Pasabordo
  • Juliana
  • Emyl Rusev
  • Felipe Peláez
  • Miguel Bueno
  • Geezydee
  • Lorduy
  • Ciro Quiñónez
  • Joaquín Guiller
  • Jhonny Rivera
  • Daniel Calderón y Los Gigantes
  • Dareska
  • Soley
  • Enzo
  • Osmar Pérez
  • Carabin3
  • Medellín Music Lab
  • Chanty
  • Leandro
  • Pelicanger
  • El Muñe
  • Rey de la City
  • Y más sorpresas

“La boleta será una donación que puedes hacer a través de la Corporación Presentes, con transparencia absoluta manejada por ellos. La Alcaldía pone todas sus capacidades, los artistas donan su talento, las empresas organizadoras ponen la producción y la logística, las empresas pueden comprar paquetes para llevar a sus empleados y tú puedes donar y además pasar un buen rato en familia, ¡ojo! nadie va a ganar un solo peso”, añadió el alcalde Federico Gutiérrez sobre la iniciativa.

Kapo, Luis Alfonso y Hamilton.jpg
Kapo, Luis Alfonso y Hamilton //
Fotos: suministrada

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