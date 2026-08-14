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Telemaratón en Antioquia recaudó $4.800 millones para reconstruir zonas afectadas por terremoto

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Antioquia, y los recursos serán administrados por Presentes Corporación, entidad con amplia experiencia en procesos de reconstrucción.

Telemaratón.jpg
Telemaratón en Antioquia por afectados por terremoto en Colombia.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un total de $4.800 millones fueron recaudados durante este viernes en la Telemaratón Colombia Se Levanta, iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia para convocar la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes y que afectó a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, además de 90 municipios de Antioquia.

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El gobernador Andrés Julián Rendón agradeció a todas las empresas, fundaciones, organizaciones, entidades y ciudadanos que respondieron al llamado y se sumaron a esta campaña. Fueron más de 11.000 personas las que donaron.

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“Gracias a todos los que se sumaron a #ColombiaSeLevanta. Antioquia se une para paliar el dolor de las familias afectadas y acompañarlas en este momento difícil. En medio de esta tragedia, queremos llevarles un mensaje de esperanza: no están solas”, señaló el gobernador.

Los recursos serán administrados por Presentes Corporación, entidad con más de cuatro décadas de experiencia en procesos de reconstrucción y atención de comunidades afectadas por tragedias y desastres.

“En momentos como este, Colombia necesita que sigamos firmes. Desde Presentes seguiremos activos con la campaña ‘Colombia se levanta’ porque sabemos que la solidaridad organizada puede convertirse en apoyo concreto para quienes más lo necesitan. Invitamos a ciudadanos, empresas y organizaciones a no bajar la guardia en este proceso que será de largo aliento. Cada aporte cuenta y juntos podemos ayudar a que las familias afectadas vuelvan a ponerse de pie”, destacó Ana Cristina Moreno Palacios, directora de Presentes Corporación.

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Desde las 6:00 de la mañana de este viernes, artistas, influenciadores, periodistas, actores y actrices, deportistas y otras figuras públicas se sumaron a la Telemaratón para animar a los antioqueños y colombianos a aportar a esta causa.

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A través de sus voces y de sus redes sociales, ayudaron a amplificar el llamado de #ColombiaSeLevanta y a convertir la solidaridad en recursos para acompañar a las familias afectadas por el sismo.

La Telemaratón terminó a las 8:00 de la noche, pero la solidaridad continúa. Quienes quieran seguir haciendo parte de #ColombiaSeLevanta pueden realizar sus donaciones a través de Presentes Corporación en presentes.co/dona

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