Rodrigo Lara: "Gobierno de De La Espriella pedirá ayuda de EE. UU. por alianza con Clan del Golfo"

El ministro del Interior designado del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Rodrigo Lara, anunció este martes que la nueva administración solicitará la cooperación del Departamento de Justicia de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones derivadas de las recientes revelaciones sobre presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.

En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Lara explicó que la prioridad será acudir primero a las autoridades colombianas y, posteriormente, activar los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos, país que considera un aliado estratégico en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

"Vamos a denunciar estos hechos ante la Fiscalía y la Procuraduría. Después los pondremos en conocimiento de nuestros principales aliados, que son los Estados Unidos, para que colaboren y nos entreguen información en la desarticulación y desmantelamiento de estas organizaciones", afirmó.

"No habrá reconocimiento político"

Durante la conversación, el futuro ministro dejó claro que el Gobierno de De La Espriella cambiará el enfoque frente a grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas.



Según Lara, estas estructuras serán tratadas exclusivamente como organizaciones dedicadas al narcotráfico y no tendrán reconocimiento político, como —a su juicio— ocurrió durante la política de paz total.

"Para nosotros son organizaciones de narcotraficantes en armas. No existe ninguna motivación política detrás del Clan del Golfo, de la Segunda Marquetalia o de las disidencias", sostuvo.En ese sentido, anunció que el Gobierno dará un plazo de un mes para que estas organizaciones preparen un sometimiento voluntario a la justicia. De no hacerlo, aseguró que enfrentarán una ofensiva del Estado con apoyo de la cooperación internacional.

Tienen un mes para preparar su sometimiento. De lo contrario, se les aplicará todo el peso de la ley indicó.

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Cooperación con Estados Unidos

Lara explicó que la decisión de acudir a Washington responde a que varias de estas organizaciones han sido catalogadas como terroristas por Estados Unidos y otros aliados internacionales, lo que permite fortalecer el intercambio de información y las investigaciones.

Aunque durante la entrevista se le preguntó si el Gobierno solicitará investigaciones contra exfuncionarios específicos, como el excomisionado de Paz Danilo Rueda, el exministro de Defensa Iván Velásquez y el exdirector de Inteligencia Jorge Arturo Lemus, Lara respondió que la estrategia será presentar primero las denuncias ante las autoridades colombianas.

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"La aproximación adecuada no consiste en circunscribir esto a nombres específicos. Primero denunciaremos ante las autoridades colombianas y luego pediremos cooperación a Estados Unidos para llegar al fondo de estos hechos", explicó.

Duras críticas a la paz total

El ministro designado también cuestionó la política de paz total impulsada por el Gobierno saliente, al asegurar que no produjo resultados concretos en materia de desmovilización de estructuras armadas.

Según dijo, esa estrategia terminó limitando la capacidad operativa de la Fuerza Pública mientras los grupos ilegales fortalecían su presencia en distintas regiones del país.

"Aquí no ha habido un proceso de paz real. Lo que hubo fue un marco para maniatar la acción del Estado colombiano", afirmó. Además, sostuvo que las zonas de ubicación planteadas para algunos grupos armados no serán reconocidas automáticamente por la nueva administración y reiteró que, a partir del 7 de agosto, el Gobierno buscará ejercer plenamente la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

La hoja de ruta del nuevo Gobierno

Rodrigo Lara insistió en que la seguridad será uno de los principales ejes del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre las primeras medidas estarán el fortalecimiento de la inteligencia, la reactivación de la cooperación internacional y una estrategia enfocada en el sometimiento judicial de las organizaciones criminales.

Las declaraciones del próximo ministro se conocen luego de la divulgación de audios revelados por Noticias Caracol, que abrieron un nuevo debate sobre el desarrollo de la política de paz total y los alcances de los acercamientos entre el Estado y estructuras ilegales durante el actual Gobierno.