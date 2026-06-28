De La Espriella pide investigar presuntos acuerdos entre Gobierno saliente y Clan del Golfo

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que instruyó al Comité de Empalme Anticorrupción para que adelante una evaluación jurídica de las recientes revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos acercamientos entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización criminal conocida como el Clan del Golfo.

En una comunicación dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera el comité, el mandatario electo afirmó que los hechos divulgados representan una situación de “la mayor gravedad institucional” y ordenó adelantar, con carácter prioritario, las actuaciones que permitan establecer si existen fundamentos para presentar denuncias penales, disciplinarias y demás acciones legales ante las autoridades competentes.

"He instruido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su calidad de director del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a los graves hechos conocidos por el país. En Colombia, nadie estará por encima de la ley y toda actuación será investigada con rigor, dentro del Estado de Derecho", indicó.

Entre las instrucciones impartidas figura el análisis de las actuaciones atribuidas al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, con base en la información divulgada públicamente, para determinar si existen elementos jurídicos suficientes que justifiquen el inicio de acciones legales.



Asimismo, el presidente electo pidió evaluar la remisión de la información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en aquellos asuntos que puedan ser de interés para esa entidad, así como la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

En la comunicación también señaló que el nuevo gobierno buscará restablecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier servidor público sea investigado cuando existan motivos suficientes para hacerlo, dentro del marco del Estado de Derecho.

Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado sobre la apertura de investigaciones derivadas de estas instrucciones, ni las personas mencionadas en la comunicación han respondido públicamente a su contenido.