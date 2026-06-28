Cayó alias 'Mecánico', señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Occidente de Antioquia

El Gaula de la Policía Nacional en Antioquia logró la captura de alias “Mecánico”, presunto integrante de la estructura criminal Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, durante una operación desarrollada en zona rural del municipio de Rionegro.

La Policía Nacional en Antioquia logró la captura de un actor criminal con cerca de 10 años de trayectoria delictiva, señalado de liderar actividades de extorsión y de estar vinculado a un homicidio ocurrido en Heliconia.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, el capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

"Alias Mecánico tendría una trayectoria criminal cercana a los 10 años dentro de esta organización, y además es señal lo de su presunta participación en el homicidio de un ciudadano ocurrido en el municipio de Heliconia en el el mes de mayo del año 2020. Según las autoridades, las actividades ilícitas que coordinaban generarían rentas criminales cercanas a los 200 millones de pesos mensuales", dijo.



De acuerdo con las investigaciones, alias “Mecánico” se desempeñaba como cabecilla de zona de esta estructura criminal en los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico.

Las pesquisas también permitieron establecer que cuenta con una trayectoria criminal cercana a los diez años dentro de esta estructura criminal, donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y al gremio transportador, afectando la seguridad y la economía de estas comunidades.