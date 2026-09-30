Estación de Policía de Nóvita, Chocó, fue atacada con explosivos lanzados con drones por el ELN

El Departamento de Policía de Chocó confirmó que este miércoles fue atacada con explosivos la Estación de Policía de Nóvita, generando miedo y terror entre la población civil que quedó en la mitad de la confrontación.

La información que se ha conocido hasta el momento es que el ataque con drones fue ejecutado por el ELN y que, hasta ahora, no se reportan ni civiles ni uniformados lesionados por cuenta de la acción terrorista.

#Video La Estación de Policía de Nóvita, #Chocó, fue atacada con drones por parte de la guerrilla del #ELN. Autoridades confirmaron que hasta ahora no hay personas heridas y los policías pudieron salir sin contratiempos del inmueble. #MañanasBlu Cortesía: @Fr_Palacios pic.twitter.com/In10sIc1ma — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 30, 2026

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Por ahora las autoridades en el departamento de Chocó atienden la situación de orden público, ya que el ataque con explosivos habría generado un breve confrontación armada entre la Policía Nacional y los ilegales del ELN.

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Este nuevo hecho se reporta menos de un día después de que fuera atacada la Estación de Policía de Condoto, situación que dejó a un intendente de la Policía herido en este municipio también de Chocó.

Desde el departamento chocoano esperan una intervención urgente por parte de la Fuerza Pública para evitar nuevas alteraciones al orden público producto de los ataques con drones en el departamento.