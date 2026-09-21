"La estación de Policía quedó en destrucción total": alcalde de El Carmen tras ataque con drones

Luego del ataque simultáneo con drones y ráfagas de fusil perpetrado contra la Fuerza Pública cerca de la estación de Policía en El Carmen, el alcalde municipal, José Reinel Contreras, advirtió sobre la gravedad de esta modalidad delictiva y la zozobra que vive la comunidad.

El mandatario local calificó la ofensiva como “una nueva guerra", por lo que pidió la ayuda urgente de la inteligencia del Gobierno nacional.

"Esta es una nueva guerra por decirlo de algún modo, en lo cuales esperamos que el Gobierno Nacional active su inteligencia y active su capacidad operacional” para lograr contrarrestar estos ataques", afirmó Contreras en Blu radio.

Asimismo, el mandatario confirmó que la estación de Policía del municipio quedó en “una destrucción total” y que las autoridades iniciaron una revisión completa de la infraestructura afectada y de las viviendas aledañas para determinar el saldo de los daños.



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La utilización de explosivos lanzados desde el aire ha generado alta preocupación por el riesgo directo sobre la población civil que habita en las cercanías de las instalaciones policiales. Al describir la angustia de los habitantes, el alcalde afirmó:

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“Es inevitable sentir miedo. Por encima suyo está volando un dron posiblemente cargado a explosivos”, contó.

Además, explicó que la incertidumbre en el territorio es constante:

“Ha generado un miedo y una zozobra porque primero no se sabe en qué momento se va a atacar y segundo no se sabe dónde va a caer”, revelando que, incluso, ciudadanos le han manifestado tener que buscar refugio debajo de las camas.

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Frente a la crisis de orden público, Contreras destacó que ha mantenido una comunicación fluida con el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el presidente de la República, quienes le manifestaron su respaldo incondicional para la recuperación de la seguridad en El Carmen y el Catatumbo.

Finalmente, el mandatario indicó que en el Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública se evaluará la implementación de sistemas antidrones, circuitos cerrados de televisión y la reconstrucción inmediata de la estación.

Escuche la entrevista: