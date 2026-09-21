En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Libre conductor de ambulancia que había sido secuestrada en zona rural de Tibú

Libre conductor de ambulancia que había sido secuestrada en zona rural de Tibú

El secuestro de este joven se generó el pasado 10 de septiembre cuando realizaba unas actividades durante una misión médica en esa zona del país.

Ambulancia
Referencia ambulancia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Este lunes quedó en libertad el conductor de la ambulancia de la ESE Norte que había sido secuestrada por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, el pasado 10 de septiembre. La información fue confirmada por la familia del joven Jeison Bonilla.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Allegados confirmaron a Blu radio este lunes que el joven fue trasladado hacia la ciudad de Cúcuta y se desconoce si fue rescatado por las autoridades o si fue entregado por el grupo armado.

Últimas noticias

escuela normal Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Estudiantes de la Normal en Bucaramanga protestan por presuntas irregularidades de rectora

Captura microtráfico - Los del Sur- Bucaramanga.jpg
Santanderes

Cayeron cinco presuntos integrantes de ‘Los Del Sur’ en Bucaramanga y Girón

Le puede interesar: Defensoría pide libertad para conductor de ambulancia secuestrado en Tibú, Norte de Santander

Hay que recordar que el secuestro de este joven se generó cuando realizaba unas actividades durante una misión médica en esa zona del país.

En desarrollo.

Relacionados

Cúcuta

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad