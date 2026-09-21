Libre conductor de ambulancia que había sido secuestrada en zona rural de Tibú

Este lunes quedó en libertad el conductor de la ambulancia de la ESE Norte que había sido secuestrada por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, el pasado 10 de septiembre. La información fue confirmada por la familia del joven Jeison Bonilla.

Allegados confirmaron a Blu radio este lunes que el joven fue trasladado hacia la ciudad de Cúcuta y se desconoce si fue rescatado por las autoridades o si fue entregado por el grupo armado.

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Hay que recordar que el secuestro de este joven se generó cuando realizaba unas actividades durante una misión médica en esa zona del país.



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