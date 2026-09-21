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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Estudiantes de la Normal en Bucaramanga protestan por presuntas irregularidades de rectora

Estudiantes de la Normal en Bucaramanga protestan por presuntas irregularidades de rectora

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga protestaron contra la rectora.

escuela normal Bucaramanga.jpeg
Protesta de estudiantes de la Escuela Normal de Bucaramanga
// Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron una protesta pacífica para pedir respuestas frente a varias situaciones que, según denunciaron, vienen afectando el desarrollo académico y la convivencia dentro de la institución.

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La manifestación, que terminó en la Alcaldía de Bucaramanga, contó con el acompañamiento de padres de familia, quienes aseguraron que esta no sería la primera protesta ni el primer espacio de diálogo solicitado a las directivas del plantel para abordar las inconformidades.

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María Estela Martínez, madre de dos estudiantes de grados inferiores, explicó que decidió acompañar a los jóvenes porque considera que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos.

Según la madre de familia, desde la llegada de la rectora Ana Isabel Pino, quien está próxima a cumplir un año en el cargo, se han presentado dificultades que no habrían sido solucionadas pese a las reuniones y mesas de negociación realizadas.

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Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de docentes para algunas asignaturas. Martínez aseguró que durante el año los estudiantes han tenido que afrontar de manera recurrente la ausencia de profesores, situación que, según su denuncia, ha provocado pérdida de clases y afectaciones en el proceso académico.

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“Todos los estudiantes se han visto afectados académicamente, ya que son los chicos que van a salir en estos momentos a las futuras universidades”, manifestó la madre de familia.

Los padres también expresaron preocupación por las condiciones de infraestructura. Entre los cuestionamientos está la instalación de una reja para separar a los estudiantes de sexto y séptimo de los alumnos de grados superiores.

De acuerdo con Martínez, la medida habría sido implementada por la institución por razones de organización y para regular el acceso a los baños. Sin embargo, la madre considera que la estructura representa un riesgo para los estudiantes.

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“Lo que no contempló es que es una reja que está dividiendo y está poniendo en peligro”, señaló.

Los manifestantes pidieron que sus inquietudes sean escuchadas por las directivas de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y que se establezcan soluciones a las situaciones planteadas, especialmente las relacionadas con la continuidad de las clases y las condiciones de seguridad dentro del plantel.

Los señalamientos corresponden a las denuncias expresadas por estudiantes y padres de familia durante la protesta. Hasta el momento, se desconoce la posición de la rectora Ana Isabel Pino y de la institución frente a las reclamaciones planteadas.

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