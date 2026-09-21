Estudiantes de la Normal en Bucaramanga protestan por presuntas irregularidades de rectora

Estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron una protesta pacífica para pedir respuestas frente a varias situaciones que, según denunciaron, vienen afectando el desarrollo académico y la convivencia dentro de la institución.

La manifestación, que terminó en la Alcaldía de Bucaramanga, contó con el acompañamiento de padres de familia, quienes aseguraron que esta no sería la primera protesta ni el primer espacio de diálogo solicitado a las directivas del plantel para abordar las inconformidades.

María Estela Martínez, madre de dos estudiantes de grados inferiores, explicó que decidió acompañar a los jóvenes porque considera que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos.

Según la madre de familia, desde la llegada de la rectora Ana Isabel Pino, quien está próxima a cumplir un año en el cargo, se han presentado dificultades que no habrían sido solucionadas pese a las reuniones y mesas de negociación realizadas.



Comisión de la Alcaldía de Bucaramanga se reunió con estudiantes y padres de familia del Colegio Normal Superior, luego de las protestas realizadas por la comunidad educativa. Los manifestantes solicitan el cambio de las directivas de la institución #MañanasBlu pic.twitter.com/mc3kUZbzzp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 21, 2026

Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de docentes para algunas asignaturas. Martínez aseguró que durante el año los estudiantes han tenido que afrontar de manera recurrente la ausencia de profesores, situación que, según su denuncia, ha provocado pérdida de clases y afectaciones en el proceso académico.

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“Todos los estudiantes se han visto afectados académicamente, ya que son los chicos que van a salir en estos momentos a las futuras universidades”, manifestó la madre de familia.

Los padres también expresaron preocupación por las condiciones de infraestructura. Entre los cuestionamientos está la instalación de una reja para separar a los estudiantes de sexto y séptimo de los alumnos de grados superiores.

De acuerdo con Martínez, la medida habría sido implementada por la institución por razones de organización y para regular el acceso a los baños. Sin embargo, la madre considera que la estructura representa un riesgo para los estudiantes.

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“Lo que no contempló es que es una reja que está dividiendo y está poniendo en peligro”, señaló.

#Video Estudiantes y padres de familia del Colegio Normal Superior de Bucaramanga marchan a esta hora hacia la Alcaldía. Los manifestantes solicitan cambios en la dirección de la institución y piden ser escuchados por las autoridades educativas #MañanasBlu pic.twitter.com/Xsk2ztp7ck — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 21, 2026

Los manifestantes pidieron que sus inquietudes sean escuchadas por las directivas de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y que se establezcan soluciones a las situaciones planteadas, especialmente las relacionadas con la continuidad de las clases y las condiciones de seguridad dentro del plantel.

Los señalamientos corresponden a las denuncias expresadas por estudiantes y padres de familia durante la protesta. Hasta el momento, se desconoce la posición de la rectora Ana Isabel Pino y de la institución frente a las reclamaciones planteadas.