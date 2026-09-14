"Llegaron para quedarse": Policía regresó a Guamilito tras ataques, confirmó alcalde de El Carmen

La fuerza pública retomó la seguridad en Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, tras varios días sin presencia policial por los ataques contra la subestación. Un total de 150 uniformados de comandos especiales llegaron al territorio para reforzar la vigilancia.

Durante el programa de Recap Blu, Silvia habló con el alcalde de El Carmen, José Rincón, quien aseguró que el regreso de los policías fue recibido por la comunidad como una señal de recuperación. “Ha vuelto a llegar la policía y esta vez llegó para quedarse”, afirmó el mandatario.

¿Qué pasó con la subestación de Policía de Guamalito?

La subestación fue atacada en dos ocasiones durante la semana anterior. El primer hecho ocurrió el 4 de agosto y dejó la infraestructura afectada entre un 60 % y 70 %. Tres días después, un nuevo ataque terminó de destruir las instalaciones.



Ante las condiciones de seguridad y la falta de servicios básicos, la Policía decidió retirar a los uniformados que permanecían allí. El alcalde reconoció que la decisión generó preocupación entre los habitantes, pero señaló que las condiciones no permitían mantenerlos en el lugar.

Posteriormente, el corregimiento quedó sin presencia policial y, de acuerdo con el mandatario, se vivieron horas de temor y restricciones para los habitantes.

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“Hoy quiero decirle que la comunidad está feliz, está contenta y va a poder dormir tranquila y en paz porque nuevamente hay seguridad en nuestro territorio”, aseguró Rincón.

Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander. Fotos: suministradas

¿Qué medidas tendrá Guamalito para recuperar la seguridad?

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Además del despliegue de los 150 uniformados, el Gobierno se comprometió con la reconstrucción de la subestación. El proyecto incluirá sistemas antidrones y un circuito cerrado de televisión para fortalecer la vigilancia.

El alcalde destacó que la seguridad será el primer paso para avanzar posteriormente en obras sociales y proyectos para la comunidad.

“Si no hay seguridad, no vamos a entrar a recuperar y no podemos entrar ni siquiera con inversión por parte del Estado”, explicó.

Rincón también contó que durante los días sin Policía las actividades cotidianas se redujeron y muchos establecimientos cerraban desde las cuatro o cinco de la tarde. Por eso, espera que el regreso de la institución permita recuperar la convivencia que caracterizaba al corregimiento.

“Queremos que nuevamente la policía esté en el ADN del corregimiento y en el ADN de cada uno de nosotros los catatumberos”, sostuvo.

El mandatario también reveló que, por razones de seguridad, tuvo que trasladar temporalmente a su familia y permanece fuera del municipio mientras mejoran las condiciones para su regreso. Aun así, aseguró que continuará trabajando para recuperar la seguridad de la zona.