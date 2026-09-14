Hombre salió de prisión y volvió a atacar a su expareja en El Socorro, Santander: lo capturaron

Un hombre de 41 años, natural de San Gil, Santander, fue capturado por las autoridades en El Socorro, señalado de haber intentado asesinar a su expareja en un caso ocurrido en 2025.

De acuerdo con la investigación, el señalado agresor atacó a la mujer durante una discusión y le causó múltiples heridas de gravedad con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. La víctima sobrevivió al ataque.

Por estos hechos, el hombre fue procesado y estuvo privado de la libertad. Sin embargo, tras cumplir su condena recuperó la libertad y, según las autoridades, volvió a incurrir en hechos relacionados con violencia contra su expareja.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades establecieron que el hombre ya registraba procesos por violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. Estos antecedentes fueron tenidos en cuenta dentro de las investigaciones adelantadas en su contra.



La captura se produjo en la vía pública de la vereda Berlín, en El Socorro, durante un operativo conjunto de la Policía de Protección y Servicios Especiales y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso correspondiente.

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El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que el detenido era reincidente en hechos relacionados con violencia intrafamiliar.

“Este sujeto no solo era reincidente en delitos de violencia intrafamiliar, sino que pretendía seguir impune tras intentar quitarle la vida a su pareja”, afirmó el oficial.

El comandante agregó que la captura busca evitar que el señalado agresor vuelva a representar un riesgo para la víctima y para otras mujeres. “Logramos sacarlo nuevamente de las calles para ponerlo a disposición de la justicia”, sostuvo.

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Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier caso de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, con el propósito de activar las rutas de protección y evitar que este tipo de situaciones escalen hasta hechos de mayor gravedad.