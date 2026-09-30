Explosivos, municiones y uniformes del Frente 36 fueron hallados en zona rural de Medellín

Un procedimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió dar un golpe contra una presunta red de apoyo logístico vinculada al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en la ciudad de Medellín.

La acción se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Las Playas Altas del corregimiento de San Cristóbal, donde fueron incautados municiones, explosivos, uniformes con insignias alusivas a las Farc y otros elementos que estarían destinados al abastecimiento de esta estructura criminal.

#Video En las últimas horas autoridades hallaron explosivos, municiones y uniformes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', en zona rural de #Medellín. El lugar funcionaba como red de apoyo logístico de las disidencias, fueron capturadas dos personas. #MañanasBlu pic.twitter.com/XjPhclys6h — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 30, 2026

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que durante el operativo se logró la captura de dos personas que serían vínculos del Frente 36 en la capital de Antioquia.

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"Afectamos una red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las Farc. Capturamos en flagrancia Jolaisson Graciano Higuita y Juan Carlos Correa Correa, encontrando en su poder elementos materiales explosivos que son destinados al abastecimiento de esta estructura criminal", aseguró el uniformado.

🚨En zona rural de San Cristóbal les caímos a una red que, según investigación, estaría encargada de abastecer armas, municiones y explosivos al Frente 36.



Se capturaron 2 personas, que ya fueron enviadas a centro carcelario, y se incautaron 79 cartuchos, 2 proveedores para… pic.twitter.com/iUf1Nbnr9S — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 30, 2026

Durante el procedimiento fueron incautados 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio y una mira telescópica para rifle de precisión.

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Asimismo, las autoridades encontraron 25 parches y tres uniformes con insignias alusivas a las disidencias, así como elementos dos cartillas de doctrina.

Como parte del operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares, mismos que serán sometidos a análisis técnico para establecer posibles conexiones y tratar de determinar las rutas utilizadas para el traslado de los elementos.