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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Explosivos, municiones y uniformes del Frente 36 fueron hallados en zona rural de Medellín

Explosivos, municiones y uniformes del Frente 36 fueron hallados en zona rural de Medellín

En el lugar, que funcionaba como red de apoyo logístico de las disidencias, fueron capturadas dos personas.

Red de apoyo del Frente 36 en Medellín.
Red de apoyo del Frente 36 en Medellín.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Un procedimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió dar un golpe contra una presunta red de apoyo logístico vinculada al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en la ciudad de Medellín.

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La acción se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Las Playas Altas del corregimiento de San Cristóbal, donde fueron incautados municiones, explosivos, uniformes con insignias alusivas a las Farc y otros elementos que estarían destinados al abastecimiento de esta estructura criminal.

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que durante el operativo se logró la captura de dos personas que serían vínculos del Frente 36 en la capital de Antioquia.

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"Afectamos una red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las Farc. Capturamos en flagrancia Jolaisson Graciano Higuita y Juan Carlos Correa Correa, encontrando en su poder elementos materiales explosivos que son destinados al abastecimiento de esta estructura criminal", aseguró el uniformado.

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Durante el procedimiento fueron incautados 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio y una mira telescópica para rifle de precisión.

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Asimismo, las autoridades encontraron 25 parches y tres uniformes con insignias alusivas a las disidencias, así como elementos dos cartillas de doctrina.

Como parte del operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares, mismos que serán sometidos a análisis técnico para establecer posibles conexiones y tratar de determinar las rutas utilizadas para el traslado de los elementos.

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