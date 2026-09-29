Neutralizan depósito clandestino con explosivos para drones en el Huila

Un depósito clandestino con material explosivo para ser utilizado mediante drones fue localizado y destruido en la vereda Estambul, zona rural de Teruel, Huila. Durante la operación, tropas del Ejército, con apoyo del CTI de la Fiscalía, encontraron el material que, de acuerdo con información de inteligencia, pertenecería a la estructura Ismael Ruiz.

El material estaba oculto entre una canasta y costales, en un zanjón conectado con una alcantarilla, lo que dificultaba su detección.

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“Tropas de la Novena Brigada, en un trabajo interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, localizaron y destruyeron un depósito clandestino. En el lugar fueron halladas 36 granadas de 60 milímetros de fabricación artesanal, adaptadas para su empleo mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS), 12 detonadores eléctricos sin cebar, 36 octavos de pentolita, 36 espoletas, 107 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y metralla”, confirmó el coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante (e) de la Novena Brigada.



La destrucción de este material permitió neutralizar una capacidad para utilizar drones con dispositivos explosivos, que representaba un riesgo para la Fuerza Pública y la población civil.

La información oportuna de la ciudadanía continúa siendo fundamental para anticipar amenazas y fortalecer la seguridad en el departamento.