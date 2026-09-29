Cae en Ibagué mujer señalada de explotar a una menor por $500.000

Una investigación de aproximadamente 11 meses terminó con la captura, en Ibagué, de una mujer de 24 años señalada por las autoridades de estar involucrada en un caso de explotación sexual de una menor de edad.

El procedimiento se cumplió en el barrio Jardín Santander, en el marco de la Estrategia de Seguridad OCOBOS Plus, mediante una orden judicial ejecutada por investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.

De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, durante los cerca de 11 meses de investigación fueron recopilados elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron establecer la presunta responsabilidad de la capturada en hechos registrados el 6 de octubre de 2025.

Según el relato entregado por el oficial, ese día la mujer habría trasladado a una adolescente hasta un conjunto residencial ubicado en el sector de Arboleda Campestre.



Le puede interesar:

En ese lugar, de acuerdo con la investigación, la menor habría sido recibida por un hombre que, presuntamente, había entregado previamente $500.000 para mantener relaciones sexuales con ella.

Publicidad

La investigación señala que la mujer habría informado a la adolescente sobre el acuerdo previamente establecido y, posteriormente, la habría presentado ante el hombre, quien se encontraba en una de las habitaciones del inmueble.

Una investigación de casi un año

El comandante de la Policía Metropolitana explicó que el caso fue construido durante aproximadamente 11 meses, periodo en el que los investigadores recopilaron información y elementos que permitieron solicitar la orden de captura contra la mujer

Publicidad

La institución indicó que la investigada registra 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y explotación sexual de menor de edad.

Una vez fue localizada y capturada en el barrio Jardín Santander, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía 64 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Ibagué.

Durante las audiencias preliminares, un juez de la República determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El coronel López González destacó que este resultado hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades para proteger a niños, niñas y adolescentes y reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo sus derechos o su integridad.

La investigación permanece en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer completamente las circunstancias que rodearon los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.