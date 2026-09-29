UNP: esquema de Juliana Guerrero costó $739 millones en cerca de 18 meses

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, entregó detalles sobre algunos de los esquemas de seguridad a cargo de la entidad. Uno de los casos mencionados fue el de Juliana Guerrero. Según aseguró, el esquema tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

El funcionario también se refirió al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y reveló que actualmente cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección y que solicitó una extensión. Sin embargo, aseguró que, tras realizar un nuevo estudio, este determinó que no se le podía implementar más.

“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos a esa convención internacional”, afirmó Blanco durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.

Blanco reconoció que la transición también ha generado dificultades para completar la protección de algunos de los actuales congresistas.



“La transición no fue fácil, algunos congresistas se llevaron los vehículos, no los han entregado. Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren”, señaló.

El director explicó que algunas de estas personas pueden seguir enfrentando situaciones particulares de seguridad pese a haber dejado sus cargos. Sin embargo, señaló que ya estos no entrarían en la población de congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite, y mientras avanza, se quedarían sin el esquema.

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Durante el debate congresistas del Centro Democrático cuestionaron al director por un mensaje publicado antes de llegar a la entidad y en los que lanzó críticas contra esa colectividad.

“Salieron fresas los del @CeDemocratico dizque "no nos ataquen", va a tocar no decirles nada, porque con lo tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... y no es chiste. Periodicazo por tibios”, escribió el director de la UNP.

Ante esto, el representante del Centro Democratico, Manuel Alexander Pérez pidió una aclaración pública por la “manera tan despectiva” como se refirió al partido.

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“Es muy berraco para uno, señor director, escuchar, obviamente antes de que usted se posesionara, la manera tan despectiva como usted se refirió al partido que nosotros representamos”, señaló el representante.

Ante esto, Blanco pidió disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hizo contra esa colectividad antes de asumir el cargo y aseguró que “nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas”.

“Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña, no es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, agregó.