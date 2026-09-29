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Hallan explosivo del ELN en la zona rural de Cúcuta

El hallazgo activó un operativo de seguridad para verificar el material y evitar que representara un riesgo para las personas que transitaban por este corredor vial.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Richard Stevens Ladino
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Cuatro pimpinas con un explosivo de alto poder de destrucción fueron encontradas a un costado de la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de Carmen de Tonchalá, en Norte de Santander.

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El hallazgo activó un operativo de seguridad para verificar el material y evitar que representara un riesgo para las personas que transitaban por este corredor vial.

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De acuerdo con las autoridades, cada una de las pimpinas tenía una capacidad de cinco galones y contenía material explosivo.

Tras la inspección realizada por expertos antiexplosivos, se determinó que el elemento tenía un alto poder de destrucción.

El explosivo fue destruido de manera controlada, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

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La acción permitió garantizar la seguridad de la comunidad y mantener la movilidad por esta vía.

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Según las autoridades, el material habría sido instalado por integrantes del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, con la intención de atentar contra integrantes de la Fuerza Pública.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fue instalado el explosivo y determinar quiénes estarían detrás de esta acción.

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