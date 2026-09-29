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Blu Radio  / Nación  / Centro de Memoria Histórica entrega a la JEP copia de archivos de derechos humanos

Centro de Memoria Histórica entrega a la JEP copia de archivos de derechos humanos

La entrega de estos documentos corresponde a una orden judicial que busca garantizar la protección y preservación de hechos y contextos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

Centro de memoria histórica.
Centro de memoria histórica.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) completó la entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de una copia de respaldo de los archivos de derechos humanos que custodia, en cumplimiento de una orden judicial.

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La medida está contenida en el Auto AT611 del 3 de agosto de 2026, emitido por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción, dentro de una Medida de Protección de Información vigente desde 2018.

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Según explicó el CNMH, la JEP solicitó esta copia con el propósito de garantizar la conservación y preservación de la información.

Cabe destacar que en agosto, el CNMH ya había realizado la entrega de cuatro discos duros externos junto con sus respectivos inventarios documentales. La última entrega se hizo este martes 29 de septiembre, con otros dos discos duros, después de finalizar el procesamiento técnico de la información requerida.

En total, la JEP recibió información correspondiente a 33 fondos documentales, 28 incluidos en la primera entrega y otros cinco en la segunda.

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Estos fondos contienen archivos de organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, además de documentos de entidades judiciales y académicas.

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El Centro Nacional de Memoria Histórica aclaró que lo entregado a la JEP corresponde exclusivamente a una copia de respaldo. Los documentos originales permanecen bajo custodia del Centro, que mantiene la administración y responsabilidad legal sobre su conservación, protección, organización y acceso.

Se trata de documentos considerados de valor histórico para el país y que hacen parte del patrimonio documental relacionado con la memoria del conflicto armado.

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