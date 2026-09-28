ONU pide garantizar recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado a garantizar los recursos suficientes para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) puedan continuar con su trabajo en Colombia.

El pronunciamiento se produjo este lunes, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo proyecto contempla una reducción de 170.000 millones de pesos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El presupuesto fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso y ahora debe continuar su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.

Türk destacó los esfuerzos que se vienen adelantando en materia de justicia restaurativa y señaló que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas.

“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó el Alto Comisionado.



En particular, la ONU resaltó el papel de la JEP y de la UBPD en los procesos de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas, y señaló que el Sistema Integral para la Paz necesita contar con financiación suficiente para cumplir con su mandato.

Además del llamado sobre los recursos, el Alto Comisionado destacó los procesos de justicia restaurativa que actualmente se desarrollan en Colombia.

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Türk calificó las medidas restaurativas relacionadas con el conflicto armado que ya están en marcha como “un logro mundial para la justicia transicional”.

Entre ellas está el proyecto que se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exintegrantes de las Farc-EP y antiguos miembros del Ejército participan en labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas. El objetivo es contribuir a la identificación de los restos y permitir que sean entregados a sus familias.

Desde la ONU señalaron que este tipo de acciones hacen parte de las medidas restaurativas establecidas dentro del modelo de justicia transicional colombiano.

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Para Türk, que antiguos adversarios participen conjuntamente en estos procesos representa una contribución a la verdad, la reparación y la recuperación de las familias afectadas por el conflicto.

“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, señaló.

El Alto Comisionado insistió en que estos procesos no deben entenderse como esfuerzos aislados y destacó la necesidad de que los mecanismos judiciales y extrajudiciales creados a partir del Acuerdo de Paz continúen funcionando.