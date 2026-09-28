Perú despliega operación contra disidencias de las FARC en frontera con Colombia

Las fuerzas de seguridad de Perú se "enfrentaron e hicieron retroceder a un grupo criminal transnacional", conformado por disidencias de las FARC, en la frontera amazónica con Colombia, informó este domingo el Ministerio de Defensa peruano.

La acción militar fue realizada por patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), integrantes del Comando Unificado PUMA (Cupuma), contra los miembros de 'Los Comandos de la Frontera'.

La operación, denominada 'Zancudo', se ejecutó en Putumayo, en el límite fronterizo entre Colombia y Perú, como parte de las acciones "para el control del territorio" que desarrolla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando Operacional de la Amazonía.

Según la información, tras una labor de inteligencia, las fuerzas de seguridad ubicaron a los miembros del grupo armado cerca al centro poblado San Belín de Yaricaya, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, por lo que se produjo un enfrentamiento "que obligó a los criminales a huir, mientras que tres de ellos cayeron al río Yaricaya".



"Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos", añadió.

Tras asegurar la zona, los militares y policías del Cupuma encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra, municiones, equipos ligeros de combate, uniformes militares, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas.

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"Todo el material quedó bajo custodia para su posterior entrega a las autoridades competentes", agregó Defensa antes de asegurar que los 'Comandos de la Frontera' son un grupo armado residual surgido en 2017, conformado principalmente por disidentes de las FARC, que opera en zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú.

Sus actividades "están vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos", sostuvo, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad mantienen sus operaciones en la zona para "defender la soberanía nacional, proteger a la población, fortalecer la presencia del Estado y enfrentar a grupos armados que operan en la frontera del Putumayo".

La operación se realizó poco después de que las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia reafirmaran su compromiso con la seguridad y cooperación en la frontera común durante la XXXV Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que se desarrolló en Lima del 21 al 25 de septiembre pasado.

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Durante el encuentro, militares de ambos países intercambiaron experiencias e información sobre los principales escenarios de riesgo y amenazas en la zona fronteriza, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral y la respuesta conjunta, según detalló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.

Las delegaciones suscribieron acuerdos y entendimientos y reafirmaron "la voluntad de Perú y Colombia de continuar consolidando una cooperación efectiva en materia de seguridad fronteriza".