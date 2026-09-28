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Blu Radio  / Judicial  / Alias ‘Robinson Gutiérrez’: el extenso prontuario de cabecilla de la Teófilo Forero abatido en Huila

Alias ‘Robinson Gutiérrez’: el extenso prontuario de cabecilla de la Teófilo Forero abatido en Huila

Miguel Orlando Guzmán González, alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero, fue dado de baja en una operación militar en Tello, Huila.

Estas son las acciones terroristas en las que participó el abatido alias 'Robinson Gutiérrez'.
Estas son las acciones terroristas en las que participó el abatido alias 'Robinson Gutiérrez'. Suministrada.
Por: Felipe García
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Actualizado: 28 de sept, 2026

Miguel Orlando Guzmán González, alias ‘Robinson Gutiérrez’, tenía un perfil dentro de la estructura Teófilo Forero Castro ligado principalmente al manejo de sus finanzas. Según las autoridades, era el encargado de contribuir al sostenimiento económico de la organización mediante redes de extorsión y otras actividades criminales en el sur del país.

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Este criminal, abatido en una operación militar en Tello, Huila, llevaba cerca de 35 años vinculado a estructuras de las extintas Farc. Según el perfil en poder de inteligencia militar, entre los hechos recientes que le atribuyen están extorsiones, acciones terroristas, un falso retén y el secuestro de tres personas en San Vicente del Caguán. Además, tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión. Fue dado de baja en una operación militar en Tello, Huila.

Imagen compartida por el presidente Abelardo De La Espriella, en la que cayó abatido alias ‘Robinson Gutiérrez’.
Imagen compartida por el presidente Abelardo De La Espriella, en la que cayó abatido alias ‘Robinson Gutiérrez’.

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Su neutralización representa, según las autoridades, un golpe a las estructuras de extorsión que afectan a comerciantes, agricultores y transportadores de Caquetá y Huila, principales víctimas de sus acciones criminales. Además, reduce la capacidad armada y criminal de la Segunda Marquetalia y afecta sus planes de expansión y de recuperación de antiguos territorios de las extintas FARC.

La estructura Teófilo Forero tiene una extensa trayectoria criminal. Históricamente liderada por Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, es señalada de participar en secuestros, asesinatos, atentados terroristas y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y representantes políticos, entre ellos el senador y entonces precandidato, Miguel Uribe Turbay.

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El seguimiento de las autoridades permitió ubicar a la estructura armada en la vereda Río Blanco, en Tello, Huila, donde se encontraba ‘Robinson Gutiérrez’. El grupo buscaba consolidar presencia territorial en el corredor entre Huila, Caquetá y Meta, utilizando actividades como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores.

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Fue allí donde se desarrolló la operación militar que terminó con la neutralización de alias ‘Robinson Gutiérrez’, afectando, según las autoridades, uno de los principales componentes financieros de la Teófilo Forero.

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