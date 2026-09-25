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Blu Radio  / Nación  / ”La fumigación va”: De La Espriella revela imágenes de extradición de ‘Araña’ y envía mensaje a Márquez

De La Espriella revela imágenes de extradición de ‘Araña’ y envía mensaje a Márquez

El mandatario grabó la declaración al frente de alias ‘Araña’, justos minutos antes de que se diera la extradición

Alias 'Araña' antes de ser extraditado
Alias 'Araña' antes de ser extraditado
Foto: captura de video Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video que grabó frente a alias ‘Araña', justo antes de su extradición.

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De La Espriella dijo que el jefe de los Comandos de Frontera era un narcoterrorista de un grupo disidente de la Segunda Marquetalia, comandada por alias 'Iván Márquez'.

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“Otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar: Iván Márquez”, aseguró el presidente Abelardo De La Espriella al referirse a la extradición de alias ‘Araña’.

En el mismo sentido le hizo un llamado a la justicia estadounidense en el caso de alias ‘Araña’.

Alias 'Araña'.
Alias 'Araña'.
Foto: captura de video Presidencia

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“Le pido a la justicia de Estados Unidos que le boten a este miserable, alias ‘Araña’, que no pueda negociar acuerdos que permitan que sus abominables delitos queden impunes. Que no pague penas cortas y que todos sus crímenes sean juzgados con severidad”, dijo el presidente.

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Además aseguró que la justicia estadounidense debe revisar los casos de quienes se oponen a la fumigación.

“Todo aquel que se oponga a la fumigación de ese cáncer, sea funcionario o particular, esta de alguna manera ayudando a que ese fenómeno se extienda, lo anterior debe ser revisado con detenimiento con la justicia norteamericana, aquellos que están obstaculizando la fumigación están indirecta o directamente patrocinando que las calles de Estados Unidos se llenen de cocaina”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella al asegurar que “la fumigación va”.

Es importante recordar que la extradición de alias ‘Araña’ estuvo frenada durante el gobierno anterior por el proceso de paz total.

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De La Espriella recientemente firmó la extradición de alias ‘Araña’ y de otro cuatro jefes de grupos ilegales que hicieron parte de la paz total del gobierno anterior.

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