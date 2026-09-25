Olmedo López, trasladado a la clínica Shaio en Bogotá por posible infarto

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y procesado por hechos de corrupción en la entidad, fue trasladado de urgencia a la clínica Shaio, en el norte de Bogotá. Según las primeras versiones, el exfuncionario presentó quebrantos de salud asociados a un presunto infarto mientras permanecía privado de la libertad.

López se encontraba recluido en una guarnición militar cuando manifestó el malestar físico que motivó su remisión inmediata al centro asistencial. Fuentes en el lugar confirmaron que el exdirector está recibiendo atención médica especializada, a la espera de un reporte oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el parte médico de la clínica.

Este quebranto de salud ocurre en momentos en que el exfuncionario funge como testigo clave de la Fiscalía General de la Nación dentro del entramado de corrupción de la UNGRD, proceso en el cual se declaró culpable en mayo pasado tras aceptar los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Olmedo López. Foto: UNGRD

¿Cuál es el estado del proceso judicial de Olmedo López?

Actualmente, el expediente contra el exdirector de la UNGRD se encuentra en la etapa final de individualización de la pena ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado, luego de que se negaran dos preacuerdos y el procesado decidiera someterse a sentencia anticipada.



Fecha de la condena: la lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 14 de diciembre.

la lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 14 de diciembre. Devolución de dinero: su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, argumentó que López realizó el reintegro de $724 millones mediante consignaciones hechas entre enero y abril de 2025.

su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, argumentó que López realizó el reintegro de $724 millones mediante consignaciones hechas entre enero y abril de 2025. Petición de rebaja: la representación legal solicitó un beneficio de reducción del 50 % de la pena debido a la aceptación unilateral de cargos y a la colaboración entregada a la justicia.

¿Qué denuncias existen sobre la seguridad de Olmedo López?

Durante las recientes audiencias, la defensa del exdirector solicitó formalmente que la pena impuesta sea cumplida en el centro penitenciario del Batallón 13 de Caldas por motivos de seguridad.



El abogado Moreno reveló que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar supuestas presiones e interferencias del Gobierno. De igual forma, advirtió que recientemente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía graves amenazas de muerte emitidas por grupos al margen de la ley contra la vida de Olmedo López.

