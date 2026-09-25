Cada año más de 2 millones de hectáreas son consumidas por el fuego en Colombia: MapBiomas

El fuego deja una huella cada vez más visible en Colombia. Un nuevo análisis de MapBiomas Fuego revela que 13,9 millones de hectáreas se han quemado al menos una vez entre 2000 y 2025, una extensión equivalente al 12,14% del territorio continental del país y a 314,1 veces el área urbana de Bogotá.

De acuerdo con la información, en Colombia se queman en promedio 2,31 millones de hectáreas cada año, una superficie equivalente a 12,5 veces el departamento del Quindío. El dato evidencia que los incendios no son hechos aislados, sino un fenómeno que afecta de manera recurrente distintos ecosistemas y regiones del territorio nacional.

El 83,3% del área quemada durante los últimos 26 años se registró entre diciembre y marzo, periodo en el que las condiciones ambientales favorecen la propagación de las llamas. Esta tendencia resulta especialmente relevante ante los escenarios climáticos que enfrenta el país.

La Orinoquía concentra el 68,7% del área quemada y la Amazonía el 13,2%. Dentro de este panorama, Vichada aparece como el departamento más afectado, con 4,8 millones de hectáreas quemadas en 26 años, cerca de la mitad de su territorio. Los registros también permiten identificar zonas donde las quemas presentan una alta frecuencia y recurrencia.



El impacto también alcanza áreas de importancia ambiental. En 2025, el área quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas aumentó 14,1% frente al promedio histórico, principalmente en la Orinoquía.

“Las áreas donde más había quemado vemos son las sabanas de la Orinoquía, son ecosistemas que naturalmente tienen una creencia de fuego. En estos 26 años casi un millón de hectáreas de bosque fueron quemados, muchas veces asociados a temas de deforestación”, Stjin Hantson, profesor de ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario.

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La situación ya se refleja en las emergencias que han tenido que atender los organismos de socorro. En Cundinamarca, más de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego durante este año, mientras que solo en septiembre los bomberos departamentales atendieron 159 incendios. Aunque esos incendios ya no están activos, parte de las capacidades de atención se trasladó a Tolima y Boyacá para apoyar las labores, según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca.

Foco de incendio forestal activo en una ladera montañosa que afecta al municipio de Villa de Leyva, con presencia de humo y llamas. Fotografía cedida por la Defensa Civil Colombiana. Foto: EFE/ Carlos Amaya/ Defensa Civil Colombiana

“En Tolima sí detectamos que el evento que sucedió el mes pasado sí superó en magnitud el evento más grande que se registró este año con relación a los 26 años anteriores. En realidad, sí hay un incremento o podemos prever en este año un incremento de la magnitud de los incendios”, señaló Adriana Rojas es coordinadora de sistemas de información georreferenciada de la Fundación Gaia Amazona y coordinadora de MapBiomas.

Mientras tanto, los cuerpos de bomberos trabajan con el Gobierno y el Ministerio del Interior en un plan de acción que busca fortalecer su capacidad de respuesta. La presión sobre estos organismos aumenta cuando los incendios se presentan simultáneamente en diferentes departamentos y requieren el traslado de personal y recursos.

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Los expertos advierten que el escenario puede ser especialmente complejo en los próximos meses. Ante este panorama, MapBiomas Colombia y el equipo de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario presentaron MapBiomas Fuego, una herramienta de acceso abierto que permite consultar y analizar mapas sobre frecuencia, extensión, coberturas afectadas y eventos recientes a partir de imágenes satelitales.

La información busca que las autoridades pasen de reaccionar ante las emergencias a anticipar los escenarios de riesgo, con datos históricos que permitan fortalecer la prevención, el ordenamiento territorial y la gestión del fuego en Colombia.

