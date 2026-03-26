Así reaccionan sectores políticos tras las declaraciones de la Fiscalía sobre Iván Márquez

Las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación sobre el avance en la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay no solo marcaron un giro en el caso, sino que desataron una ola de reacciones desde distintos sectores políticos del país.

El anuncio de la fiscal Luz Adriana Camargo, confirmó que alias ‘Iván Márquez’ y ‘el Zarco Aldinever’ serían los presuntos determinadores del crimen, y que se activarán mecanismos internacionales para su captura.

En ese sentido, Camargo también desmintió uno de los puntos más polémicos del discurso del presidente Gustavo Petro, la supuesta existencia de una “junta directiva del narcotráfico”. Según explicó en entrevista con Ricardo Ospina en Meridiano Blu, tras aplicar los protocolos investigativos del ente acusador, no se ha encontrado evidencia que respalde esa hipótesis. “Ninguna. Y nosotros hemos tratado de identificar (…) la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella existe”, afirmó de manera categórica.

Lo anterior, generó inmediatas respuestas en redes sociales y en sectores políticos.



Reacciones de sectores políticos tras declaraciones de la Fiscalía

Una de las primeras reacciones fue la de Vicky Dávila, quien cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro: “Petro, la Fiscalía dice que la ‘Junta del Narcotráfico’, de la que usted habla, no existe… ¿y entonces?”, escribió en su cuenta de X, poniendo en duda el discurso del mandatario frente a las estructuras criminales.



En la misma línea, la senadora Angélica Lozano, lanzó críticas frente al contexto internacional del caso. “Ingenuo que Venezuela suelte a los amigos gestores de paz de la Segunda Marquetalia”, afirmó, en referencia a la presunta ubicación de estos cabecillas en territorio venezolano.

Por su parte, el exfiscal general Francisco Barbosa fue más contundente en su reacción, señalando directamente al presidente Petro.

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“En eso va quedando la sarta de mentiras que ha construido por años”, escribió, agregando que fue víctima de “infamia y difamación permanente” y asegurando que “al final quedó todo claro”.

Estas declaraciones reflejan un tono más confrontativo, que eleva la tensión política en torno a las investigaciones y sus implicaciones.



La estrategia de la Fiscalía

Desde el ente acusador, la ruta planteada es avanzar en la captura de los señalados mediante cooperación internacional. Según explicó la fiscal Camargo, ya se activó una solicitud a Interpol para emitir las respectivas alertas.

Además, la funcionaria indicó que será necesario recurrir a canales diplomáticos con Venezuela, donde se presume estarían los cabecillas de la llamada Segunda Marquetalia.

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“Tenemos que activar los canales diplomáticos… contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano también para ubicar a estas personas”, afirmó, aunque precisó que aún no se han iniciado contactos formales específicos por este caso.

