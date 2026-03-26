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Blu Radio  / Nación  / Así reaccionan sectores políticos tras las declaraciones de la Fiscalía sobre Iván Márquez

Así reaccionan sectores políticos tras las declaraciones de la Fiscalía sobre Iván Márquez

El anuncio de la fiscal Luz Adriana Camargo generó reacciones inmediatas en diferentes sectores políticos; esto dijeron.

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