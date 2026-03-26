Fiscalía pedirá colaboración a Venezuela para capturar a 'Iván Márquez' y el 'Zarco Adinever'

En medio de las investigaciones por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en diálogo con Ricardo Ospina, en Meridiano Blu, anunció que la entidad activará los mecanismos de cooperación internacional para lograr la captura de la cúpula de la Segunda Marquetalia.

Tras identificar a alias 'Iván Márquez' y alias el 'Zarco Aldinever' como los presuntos determinadores del crimen, la justicia enfoca ahora sus esfuerzos en el territorio venezolano, donde se presume se encuentran refugiados estos cabecillas.



Activación de Interpol y canales diplomáticos

La estrategia de la Fiscalía no se limita a las fronteras nacionales. Según explicó la fiscal Camargo, la búsqueda ya cuenta con el respaldo de organismos internacionales de Policía. "La orden de captura viene con una solicitud a Interpol. Interpol, por supuesto, está en Venezuela, una solicitud de búsqueda a través de Interpol", señaló la funcionaria, destacando que el proceso ya está en marcha.

Sin embargo, el ente acusador reconoce que la captura de estos objetivos de alto valor requiere una coordinación que trascienda lo policial. Por ello, la fiscal anunció que se recurrirá a las relaciones bilaterales existentes.

"Tenemos que activar los canales diplomáticos porque nosotros mantenemos relaciones con nuestros pares en Venezuela... contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano también para ubicar a estas personas", afirmó. Aunque aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no se han realizado contactos formales específicos por este caso, fue enfática al decir: "En este momento no los hemos tenido, pero vamos a activarlos".



El escepticismo frente a las versiones de muerte

La decisión de avanzar con estas solicitudes internacionales se fundamenta en el rechazo de la Fiscalía a los rumores que circulan sobre el fallecimiento o la incapacidad de los líderes insurgentes. Respecto a la supuesta muerte del Zarco Aldineber en un enfrentamiento con el ELN, Camargo fue tajante al exigir pruebas físicas.



"No tenemos cadáver, no tenemos evidencia del enfrentamiento, no tenemos lugar, no tenemos datos y pues seríamos, creo yo, muy ingenuos creer en una versión así porque sí", sentenció.

Una postura similar mantiene frente a 'Iván Márquez', de quien se ha especulado sobre un estado de salud precario. La fiscal señaló que su presencia como coordinador del grupo armado residual ha sido "totalmente esporádica por no decir que nula", pero advirtió que para la justicia colombiana "necesitamos mucho más que historias para creer en muertes o en enfermedades".

La urgencia de estas capturas radica en el avance de la investigación estructural por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Gracias a la tecnificación de la investigación, que incluyó el rastreo de antenas de celulares e interceptaciones telefónicas, la Fiscalía logró vincular a la cúpula de la Segunda Marquetalia con los ejecutores materiales a través de alias 'El Viejo'.

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La evidencia recaudada incluye "comunicaciones sostenidas entre esos integrantes de la cúpula de la Segunda Marquetalia y estos ejecutores materiales", lo que constituye, según Camargo, una "evidencia de carácter objetivo" que sustenta la responsabilidad de Márquez y Aldinever en un plan que buscaba generar un escenario de "inestabilidad política de cara a un proceso electoral".

