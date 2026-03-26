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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía pedirá colaboración a Venezuela para capturar a 'Iván Márquez' y el 'Zarco Adinever'
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Fiscalía pedirá colaboración a Venezuela para capturar a 'Iván Márquez' y el 'Zarco Adinever'

Tras identificar a alias 'Iván Márquez' y alias el 'Zarco Aldinever' como los presuntos determinadores del crimen, la justicia enfoca ahora sus esfuerzos en el territorio venezolano, donde se presume se encuentran refugiados estos cabecillas.

Investigan si ‘Zarco Aldinever’, presunto cerebro de atentado a Miguel Uribe, murió en Venezuela
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Foto: captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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