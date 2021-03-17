Publicidad

Blu Radio  / Alias 'El Zarco'

Alias 'El Zarco'

  • Zarco-Aldinever1.jpg
    Alias 'Zarco Aldinever'
    Foto: Suministrada
    Nación

    ‘Segunda Marquetalia’ confirma muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ en emboscada del ELN

    Alias ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado en medio de una emboscada cuando se dirigía a una reunión con integrantes del ELN.

  • 355241_Falsos positivos // Foto: AFP, imagen de referencia
    Falsos positivos // Foto: AFP, imagen de referencia
    Judicial

    JEP aceptó cuatro militares por falsos positivos en el Tolima que estarían vinculados con 'El Zarco'

    Las víctimas habrían sido contactadas mediante engaños para ser asesinadas en zonas rurales del departamento.

  • Alias 'El Zarco'.jpg
    Alias 'El Zarco' //
    Foto: Fiscalía
    Judicial

    Fiscalía acusó a alias ‘El Zarco’ como presunto responsable de reclutamiento de falsos positivos

    Castro Ramírez habría participado en al menos cuatro eventos, entre 2007 y 2008, cuando 17 civiles fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales.

  • Alias Walter Mendoza y El Zarco.jpg
    Alias 'Walter Mendoza' y 'El Zarco'
    Foto: suministradas
    Nación

    Alias ‘Walter Mendoza’ y ‘El Zarco’, los hombres que podrían reemplazar a 'Iván Márquez'

    La muerte de 'Iván Márquez' marca el principio del fin de las disidencias de las Farc, creadas luego de la firma del acuerdo de paz en el año 2016.

  • Alias 'Otoniel'
    Alias 'Otoniel'
    Foto: Presidencia
    Primicia
    Judicial

    Pese a aval para su extradición, JEP llama a ‘Otoniel’ a declarar por falsos positivos

    Durante estas audiencias Dairo Antonio Úsuga deberá hablar sobre los falsos positivos en los departamentos del Meta y Antioquia.

  • Cárcel // Foto: Referencia AFP
    Cárcel.
    Foto: Referencia AFP
    Nación

    El top 10 de las extradiciones pendientes para el 2022

    Alias ‘Otoniel’, otros narcotraficantes y explotadores sexuales están en fila para ser extraditados.

  • alias el zarco extraditado a colombia.jpg
    Alias 'El Zarco'
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Judicial

    Nuevos cargos contra alias 'El Zarco' por ejecución de tres hombres reportados como guerrilleros

    'El Zarco' habría engañado a las víctimas con la búsqueda de un dinero en una 'Guaca' y los llevó caminando hasta el sitio donde fueron asesinados con fusil

  • alias el zarco extraditado a colombia.jpg
    Alias 'El Zarco'
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Nación

    'El Zarco' pide pista en la JEP para contar la verdad sobre falsos positivos

    El Ministerio de Justicia explicó que de ser aceptado en la JEP, tendrá que señalar a los responsables de asesinar a personas inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros

  • alias el zarco reclutador de falsos positivos.jpg
    Alias 'El Zarco'
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Nación

    Envían a la cárcel a alias 'El Zarco', reclutador de falsos positivos asesinados por el Ejército

    Según las investigaciones, el hombre habría participado en por lo menos 14 casos de estas ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008.

  • alias el zarco extraditado a colombia.jpg
    Alias 'El Zarco'
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Judicial

    Alias 'El Zarco' no aceptó cargos por participación en falsos positivos del Ejército en 2007 y 2008

    El antiguo paramilitar dijo en audiencia que huyó de Colombia porque su vida y la de su familia corría peligro desde que colaboró con testimonios en contra de los militares implicados en falsos positivos.

