Blu Radio Alias 'El Zarco'
Alias 'El Zarco'
-
‘Segunda Marquetalia’ confirma muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ en emboscada del ELN
Alias ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado en medio de una emboscada cuando se dirigía a una reunión con integrantes del ELN.
-
JEP aceptó cuatro militares por falsos positivos en el Tolima que estarían vinculados con 'El Zarco'
Las víctimas habrían sido contactadas mediante engaños para ser asesinadas en zonas rurales del departamento.
-
Fiscalía acusó a alias ‘El Zarco’ como presunto responsable de reclutamiento de falsos positivos
Castro Ramírez habría participado en al menos cuatro eventos, entre 2007 y 2008, cuando 17 civiles fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales.
-
Alias ‘Walter Mendoza’ y ‘El Zarco’, los hombres que podrían reemplazar a 'Iván Márquez'
La muerte de 'Iván Márquez' marca el principio del fin de las disidencias de las Farc, creadas luego de la firma del acuerdo de paz en el año 2016.
-
Pese a aval para su extradición, JEP llama a ‘Otoniel’ a declarar por falsos positivos
Durante estas audiencias Dairo Antonio Úsuga deberá hablar sobre los falsos positivos en los departamentos del Meta y Antioquia.
-
El top 10 de las extradiciones pendientes para el 2022
Alias ‘Otoniel’, otros narcotraficantes y explotadores sexuales están en fila para ser extraditados.
-
Nuevos cargos contra alias 'El Zarco' por ejecución de tres hombres reportados como guerrilleros
'El Zarco' habría engañado a las víctimas con la búsqueda de un dinero en una 'Guaca' y los llevó caminando hasta el sitio donde fueron asesinados con fusil
-
'El Zarco' pide pista en la JEP para contar la verdad sobre falsos positivos
El Ministerio de Justicia explicó que de ser aceptado en la JEP, tendrá que señalar a los responsables de asesinar a personas inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros
-
Envían a la cárcel a alias 'El Zarco', reclutador de falsos positivos asesinados por el Ejército
Según las investigaciones, el hombre habría participado en por lo menos 14 casos de estas ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008.
-
Alias 'El Zarco' no aceptó cargos por participación en falsos positivos del Ejército en 2007 y 2008
El antiguo paramilitar dijo en audiencia que huyó de Colombia porque su vida y la de su familia corría peligro desde que colaboró con testimonios en contra de los militares implicados en falsos positivos.