Alias 'El Zarco' no aceptó cargos por participación en falsos positivos del Ejército en 2007 y 2008

Alias ' El Zarco ', conocido como el reclutador de los falsos positivos al servicio del Ejército Nacional , no aceptó los cargos que le imputaron por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Luis John Castro Ramírez, investigado por hechos sucedidos en 2008, dónde 14 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en manos del Ejército .

De esta manera quedaría fijada la imputación contra Luis John Castro Ramírez, que serían los delitos de homicidio en persona protegida en calidad de coautor, homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en relación a las 14 víctimas y en concurso heterogéneo con el concierto para delinquir explicó el Fiscal Camilo Chávez.

El antiguo paramilitar, por ser un testigo clave en el esclarecimiento de los falsos positivos en Colombia, dijo en audiencia que tuvo que huir del país por que su integridad y la de su familia se puso en riesgo desde que colaboró con testimonios en contra de los militares implicados.

"Con todo respecto me dirijo al juzgado, mi nombre es Luis Jhon Castro Ramírez y no tengo tengo residencia porque me tocó huir de Colombia porque yo denuncié estos hechos, mi familia no se encuentra en Colombia ni nadie", sostuvo alias 'El Zarco'.

El fiscal especializado Camilo Chávez reveló que 'El Zarco' fue víctima de su propio inventó y por poco pierde la vida, cuándo el vehículo en el que se movilizaba, junto a los 6 hombres que iba a vender para presentar como falsos positivos, fue atacado con ráfagas de fusil por parte de militares.

Publicidad

"A estas víctimas les ofrecieron trabajo como escoltas de una minería y cuando se movilizaban en un carro junto a 'El Zarco' fueron atacados por el Ejército y los seis hombres reclutados terminaron muertos. Sin embargo, Luis John se salvó de milagro y solo presentó una herida de bala. 'El Zarco' pidió ayuda a las tropas y ellas verificaron que se trataba de 'El Zarco' y lo auxiliaron para llevarlo al centro asistencial más cercano", dijo el fiscal.

La diligencia para la imposición de la medida de aseguramiento contra alias 'El Zarco' se adelantara este miércoles en horas de la mañana.