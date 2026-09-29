Así es ‘Renacer’, la primera megacárcel del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Se conocieron las primeras imágenes de ‘Renacer’, la megacárcel que se perfila como el primer centro penitenciario en entrar en operación durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El complejo está ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, y actualmente presenta un avance de obra del 86 %, de acuerdo con información conocida durante las inspecciones realizadas por las autoridades.

La infraestructura es liderada y supervisada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia. En los últimos días se han adelantado visitas y mesas técnicas en el lugar con el propósito de revisar el estado de las instalaciones, identificar los trabajos que todavía están pendientes y establecer la ruta necesaria para poner en funcionamiento el centro penitenciario.

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‘Renacer’ está construido sobre un área de 22 hectáreas y tendrá capacidad para albergar a 1.974 personas privadas de la libertad. Durante los recorridos realizados por las autoridades se ha revisado el estado de las diferentes estructuras que hacen parte del complejo, mientras se avanza en la definición de las acciones que permitan completar la infraestructura y dar paso a su operación.

Así serán las comunicaciones

Uno de los aspectos contemplados por el Gobierno tiene que ver con las comunicaciones desde el interior de la cárcel. Según las fuentes citadas en el informe radial, el proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para implementar medidas relacionadas con el control de las señales y evitar comunicaciones no autorizadas de los privados de la libertad hacia el exterior.



La megacárcel de Magdalena comenzó a construirse en 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, por lo que su puesta en funcionamiento se producirá bajo la actual administración. Las autoridades realizan actualmente las verificaciones técnicas necesarias para determinar los trabajos restantes antes de su eventual inauguración.

Magacárcel Renacer. Foto: captura de video

Además de ‘Renacer’, fuentes de la USPEC señalaron que próximamente también se conocerían imágenes de otra megacárcel ubicada en La Guajira, como parte de los proyectos de infraestructura penitenciaria que avanzan durante el actual Gobierno.