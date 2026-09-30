Caso que ejemplifica falla de la JEP es el de Consuelo Araújo: hijo de La Cacica Andrés Molina

A 25 años del secuestro y posterior asesinato de Consuelo Araújo Noguera, conocida como 'La Cacica', su hijo, el periodista Andrés Molina Araújo, se pronunció en Mañanas BLU para rendir homenaje a su memoria y hacer un balance sobre la búsqueda de justicia y la preservación de su legado. Molina describió el impacto de la pérdida de su madre tanto para la familia como para el desarrollo cultural del Caribe colombiano.

"Sentimientos encontrados que le embargan a uno el alma, ver cómo nos arrebataron el imán de la familia y el motor de la gestión cultural aquí en nuestra región. Pero durante estos 25 años hemos querido honrar ese legado".

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Crítica a la lentitud e ineficacia de la JEP

Pese a que en la justicia ordinaria se emitieron condenas contra el secretariado de las Farc y los mandos regionales por este crimen, Molina cuestionó duramente la falta de avances en el tribunal de paz tras una década de funcionamiento. Señaló que el caso de su madre es el reflejo de las deudas pendientes de esa institución con las víctimas y con la región:



"Si hay un caso que ejemplifica la falla que ha tenido la justicia especial para la paz es el de Consuelo Araujo, porque 25 años después del homicidio, 10 años después de funcionar la JEP, todavía no hay no solamente una sentencia que aclare ese caso, sino que las obligación de reparación simbólica que espera no los hijos de Consuelo, sino Valledupar todavía está en mora de darse".

De formación autodidacta a Ministra y pionera del feminismo

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Durante la entrevista, Molina recordó que 'La Cacica' tuvo una formación estrictamente autodidacta e impulsada por el hábito voraz de la lectura, al punto de no haber terminado el bachillerato. Reveló la anécdota de cuando el entonces presidente Andrés Pastrana la llamó para ofrecerle la cartera de Cultura:

"Presidente, estoy inmensamente agradecida por esto, pero quiero decirle con vergüenza que yo ni siquiera soy bachiller. Entonces, pues creo que de pronto no tendría la idoneidad para aceptar el cargo".

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De igual forma, la destacó como una pionera del feminismo en una sociedad profundamente conservadora, al convertirse en la primera mujer en Valledupar en divorciarse formalmente y asumir el costo social de esa decisión:

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"Ella toma esa decisión porque decía que seguir así era negarse a sí misma. Hay que dar, doy un paso al costado y asumo las consecuencias de eso. Tomar esa decisión en una sociedad donde todos se conocían, la sanción social fue enorme. Ella fue apartada y criticada por la élite de su tiempo, pero a todo eso se sobrepuso. Eso me permite decirle a usted que fue la primera feminista, sin decirlo, sin haber hecho alarde de ello".

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El legado cultural

Finalmente, su hijo subrayó que la impronta de 'La Cacica' se mantiene viva a través del Festival de la Leyenda Vallenata, proyecto que cofundó junto a Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona, y en el compromiso del periodismo con las necesidades comunitarias:

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"El de ser una mujer cívica, de siempre alzar la voz en defensa de las personas menos favorecidas, de ser un puente también a través del periodismo para ayudar a que se satisfagan las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades".

Escuche la entrevista: