Banco Mundial adiciona 200 millones de dólares para recuperación en Colombia tras terremoto

El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para Colombia (aprox 654 mil millones de pesos) , destinado a fortalecer las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Los recursos buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y avanzar en las acciones de recuperación luego de la emergencia. Este nuevo financiamiento se suma a los 200 millones desembolsados en agosto para la respuesta inmediata ante la emergencia, según aseguró Susana Cordeiro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.

El nuevo financiamiento complementa un préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en febrero, que cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes. Este mecanismo permite que Colombia pueda acceder rápidamente a recursos cuando se presenta un desastre natural o una emergencia de gran magnitud, con el propósito de garantizar liquidez para atender las necesidades más urgentes.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, destacó que estos recursos “permitirán incrementar la capacidad de respuesta financiera del país y contribuirán a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas”. También señaló que el mecanismo busca fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para enfrentar las labores de recuperación después de una emergencia.

El Banco Mundial recordó que este tipo de instrumentos ya ha sido utilizado por Colombia para responder ante crisis anteriores, entre ellas las relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19. Con esta nueva operación, la entidad y el Gobierno buscan fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la capacidad financiera del país para responder no solo a los efectos del terremoto de agosto, sino también ante futuras emergencias.



“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles”, fue lo que dijo Miguel Gomez Martinez, ministro de Hacienda, tras el anuncio.