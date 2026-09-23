Así avanza la segunda fase de inspección de edificios afectados por el terremoto en Cali

La secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se encuentra realizando diferentes recorridos en el sur de la ciudad, haciendo verificaciones técnicas e inspecciones a los edificios afectados durante el terremoto para identificar factores que representen un riesgo para las personas, que no hayan sido identificados en las primeras visitas, o se hayan generado con el enjambre sísmico.

El último en revisarse fue el edificio Fátima, ubicado en la esquina de la carrera 34 entre la avenida Roosevelt y la calle 7ma, donde se ordenó el cierre vial en sus alrededores por las fallas que se encontraron en esta estructura.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que las señalizaciones con los stickers rojos no significan específicamente riesgo de colapso, sino la existencia de alguna condición peligrosa, y después de estudios más profundos, se puede retornar a estas estructuras.

"En el sticker rojo significa inseguro, no quiere decir que el edificio esté para demoler o que el edificio haya fallado estructuralmente. También hay elementos arquitectónicos colgantes que pueden representar un riesgo para las personas.



Por ejemplo, en Tribeca, después de una mesa técnica de ocho horas con los ingenieros calculistas, se llegó a la decisión de bloquear unas áreas que ponían en riesgo a las personas y pasó de ser inseguro a uso restringido. Se hicieron unos nuevos conductos o partes por donde iba a pasar la gente donde estas partes eran seguras para que la gente pudiera volver a sus unidades residenciales como tal", explicó Peñuela.

El secretario aseguró que estas revisiones se siguen adelantando para establecer qué edificaciones requieren sí o sí una demolición, añadió que ya son más de 30 los edificios que tienen un primer diagnóstico para ser intervenidos.

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"Tenemos un aproximado de 36 estructuras candidatas para demoliciones, hoy tenemos 17 aprobadas por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. La demolición es algo que no se puede hacer a la ligera, es una última opción, para nosotros recuperar todo el tema de las unidades habitacionales. No es cambiar un riesgo por otro o crear una crisis, ni mucho menos, es hacerlo de manera ordenada, responsable y por eso nos encontramos en este momento haciendo la fase 2", indicó el secretario.

Hasta el momento, en Cali se han demolido el edificio María Mercedes y el motel Molino Rojo. El conjunto residencial Guadalupe está en medio de su intervención. Los siguientes en lista son el Archinié en los Cámbulos y el edificio Arábico, sobre la 5ta con 66, al sur de la ciudad.