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Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba durante operativo contra disidentes

La intensidad del hostigamiento provocó afectaciones a uno de los vehículos del CTI, que fue impactado durante la agresión. Ante esta situación, los servidores judiciales que participaban en la diligencia tuvieron que retirarse del área.

Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba, Cauca.
Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba, Cauca. Suministrada.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 23 de sept, 2026

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tropas del Ejército Nacional y funcionarios de Ecopetrol fueron atacados durante una diligencia investigativa contra las finanzas ilegales de las disidencias de las FARC, en zona rural de Timba, Cauca.

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La comisión se desplazó hasta el sector como parte de un proceso que adelantan las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y el Narcotráfico, relacionado con una de las presuntas fuentes de financiación ilegal de las disidencias de las FARC.

Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba durante operativo contra disidentes.
Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba durante operativo contra disidentes. Suministrada.

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De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, al llegar al lugar indicado, los funcionarios fueron atacados con explosivos, drones y ráfagas de fusil por presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez.

La intensidad del hostigamiento provocó afectaciones a uno de los vehículos del CTI, que fue impactado durante la agresión. Ante esta situación, los servidores judiciales que participaban en la diligencia tuvieron que retirarse del área.

Mientras el personal judicial abandonó el lugar, las tropas del Ejército Nacional que acompañaban el procedimiento permanecieron en la zona para enfrentar la agresión de los presuntos integrantes del grupo armado.

Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba.
Atacan con explosivos y drones a comisión judicial en Timba. Suministrada.

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La diligencia hacía parte de una investigación orientada a afectar las finanzas ilegales de las disidencias y contaba con el acompañamiento de funcionarios de Ecopetrol, dentro de las actividades que las autoridades adelantan para avanzar en la identificación y afectación de esas fuentes de financiación.

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La Fiscalía señaló que, pese al ataque, continuará con las actividades investigativas relacionadas con el caso y que reorientará sus esfuerzos en coordinación con las Fuerzas Militares para concretar el objetivo definido dentro de la investigación.

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