Este año van 92 peatones muertos en Cali: autoridades refuerzan operativos viales

La muerte de peatones en las calles de Cali mantiene la alerta entre las autoridades de movilidad. En lo corrido de 2026, cinco tramos de la ciudad han sido identificados como puntos críticos por la frecuencia y gravedad de los siniestros viales que allí se han registrado.

Estos corredores serán reforzados con operativos de vigilancia y control, en medio del incremento de la mortalidad de peatones registrado este año.

El secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, aseguró que a la fecha 92 peatones han muerto en las vías de la ciudad durante 2026. Según explicó, más del 62 % de estos casos corresponde a peatones atropellados por motociclistas, la mayoría de las víctimas son adultos mayores.

“Y cuando revisamos el comportamiento de los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, encontramos que algunos sectores han mantenido una recurrencia importante de atropellos. La calle 70 con carrera 8, por ejemplo, registró 30 atropellos en ese periodo, mientras que la calle 15 entre carreras 4 y 7 registró 25.” dijo el funcionario.



Los operativos se reforzarán con los 800 agentes de tránsito que, de acuerdo con la Secretaría, estarán distribuidos diariamente en distintos puntos de la ciudad. Los controles tendrán especial presencia en corredores como el oriente de Cali, el centro, la avenida Simón Bolívar, la avenida Ciudad de Cali y la carrera Octava.

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El balance general de muertes en las vías también encendió las alarmas. El secretario comparó la cifra acumulada de víctimas con la registrada durante el terremoto que afectó a la ciudad, al señalar que los siniestros viales ya dejan alrededor de 230 muertos este año.