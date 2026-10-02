Estafadores usan la imagen de trabajadores de la ESSA para engañar a usuarios

Una alerta emitió la Electrificadora de Santander (ESSA) tras conocer un caso en el que una usuaria habría sido víctima de una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por trabajador de la empresa para ofrecerle un supuesto cambio en la clasificación de su servicio de comercial a residencial.

De acuerdo con la información entregada por ESSA, el contacto le solicitó dinero a la usuaria para realizar el trámite y utilizó como fotografía de perfil la imagen de un trabajador real de la empresa, aunque se identificaba con otro nombre. La mujer terminó afectada económicamente.

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La Electrificadora aclaró que el trabajador cuya fotografía fue utilizada no tiene ninguna relación con los hechos y que su imagen habría sido empleada sin autorización para generar confianza en la víctima. La empresa anunció que también adelantará acciones para proteger los derechos de este funcionario.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, con el propósito de que se investigue lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.



ESSA recordó que sus trabajadores y contratistas no están autorizados para recibir dinero en efectivo, transferencias o consignaciones en cuentas personales a cambio de trámites relacionados con el servicio de energía, como cambios de clasificación, reconexiones o revisiones.

La empresa también advirtió que los usuarios no deben confiar únicamente en elementos como fotografías, uniformes, carnés o nombres para verificar la identidad de una persona que se presenta como trabajador de ESSA.

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Los trámites relacionados con la clasificación o uso del servicio deben realizarse a través de los canales oficiales de la empresa. Además, ESSA recomienda no entregar dinero a personas que prometan agilizar gestiones, conseguir cambios de tarifa o acceder a supuestos beneficios de manera informal.

Quienes tengan dudas pueden verificar la identidad del personal a través de la herramienta dispuesta por ESSA en su página web o comunicarse con la línea 01 8000 97 19 03.

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La empresa pidió a quienes hayan sido víctimas de situaciones similares conservar conversaciones, números telefónicos, comprobantes de pago, audios, fotografías y demás evidencias, y presentar la denuncia ante la Fiscalía.