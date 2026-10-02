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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Santander a un hombre señalado de abusar de tres menores

Capturan en Santander a un hombre señalado de abusar de tres menores

Según la Policía, el señalado habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas y ejercido presiones para evitar que los hechos fueran denunciados.

presunto abusador provincia Yariguíes.jpg
Blu radio. Presunto abusador provincia Yariguíes //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

En un municipio de la provincia de Yariguíes, Santander, fue capturado un hombre señalado de presuntamente abusar sexualmente de tres menores de edad, en hechos que, según la investigación de las autoridades, se habrían presentado desde 2017.

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La captura se produjo el 3 de septiembre de 2026, luego de una investigación de 11 días adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre habría aprovechado la cercanía que mantenía con la familia de las tres menores, todas de menos de 14 años, para presuntamente cometer los abusos. Además, los investigadores establecieron que, al parecer, habría ejercido presión psicológica sobre las víctimas para evitar que denunciaran los hechos.

El coronel Luis Fonseca, comandante Operativo del Departamento de Policía Santander, explicó que el proceso investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que llevaron a solicitar la orden de captura.

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El detenido es señalado de los delitos de acceso carnal abusivo, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, durante las audiencias concentradas, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La Policía señaló que el proceso penal continúa y que el hombre no ha sido condenado. Por tanto, se mantiene la presunción de inocencia mientras avanza la investigación y se determina su responsabilidad judicial.

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