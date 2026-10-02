En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Gasolina
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía de Santander halló 80 barras de material explosivo en la vía Suratá–California

Policía de Santander halló 80 barras de material explosivo en la vía Suratá–California

El peligroso material fue encontrado a un costado de la carretera, en el sector de la vereda Vachiga. Un motociclista habría arrojado los explosivos antes de que fueran descubiertos.

FOTO EXPLOSIVOS SANTANDER.jpg
FOTO: Explosivos hallados en Santander- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Un importante hallazgo de material explosivo fue realizado por unidades de la Policía Nacional en una zona rural de Santander. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 1 de la vía que comunica a Suratá con California, específicamente en el sector de la vereda Vachiga.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados encontraron 80 barras de material explosivo tipo Emulínd-E, una emulsión encartuchada utilizada en actividades de voladura y que, por sus características, requiere un manejo especializado.

Últimas noticias

44339_102383-juez_-_sentencia_-_veredicto_-_condena_-_mazo_-_corte_efe.jpg
Santanderes

Condenan a 20 años de prisión a hombre acusado de homicidios en Barrancabermeja

Jerónimo trasplante corazón FCV.jpeg
Santanderes

Jerónimo, el niño que espera un corazón: cinco pacientes aguardan un trasplante en Santander

Publicidad

El material estaba ubicado a un costado de la vía y tenía empaque de color blanco y cinta amarilla. Tras ser identificado, los policías activaron los protocolos correspondientes para realizar su recolección y embalaje de manera segura.

Posteriormente, las barras fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las actuaciones para establecer de dónde provenía el material, quién lo transportaba y cuál sería su finalidad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Uno de los elementos que hace parte de la investigación está relacionado con la versión preliminar recopilada por las autoridades en el lugar. Según esta información, una persona que se movilizaba en motocicleta habría arrojado el material minutos antes de su hallazgo.

Publicidad

Esta hipótesis está siendo verificada mediante las labores de investigación y recolección de información adelantadas por las autoridades, con el propósito de identificar al responsable y determinar las circunstancias en las que fueron transportadas las 80 barras.

Por ahora, no se ha establecido públicamente que el material estuviera relacionado con una organización criminal o grupo armado específico.

Publicidad

El material explosivo fue sometido a los procedimientos técnicos correspondientes para determinar sus características, establecer su procedencia y avanzar en la investigación sobre las circunstancias que rodearon su abandono en este corredor vial.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de los controles que se adelantan en las zonas rurales y corredores viales del departamento.

Lea también:

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Antioquia

Base militar también fue atacada con explosivos por medio de drones en Nóvita, Chocó

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Nación

Hallan explosivo del ELN en la zona rural de Cúcuta

370350_Policía // Foto: Referencia AFP
Nación

Ataque con drones y explosivos dejó herido a un policía en Condoto, Chocó: hay más amenazas

Depósito de explosivos de las disidencias en Ituango.jpg
Antioquia

Ejército halló depósito de explosivos del Frente 18 de las disidencias en Ituango, Antioquia

“Este hallazgo demuestra la efectividad de nuestros controles en las zonas rurales de Santander. Actuamos de manera inmediata para retirar este material de circulación y evitar cualquier riesgo para la comunidad. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el oficial.

Publicidad

Las autoridades señalaron que continuarán con los operativos de vigilancia y control en las vías y sectores rurales de Santander, especialmente para detectar el transporte o almacenamiento irregular de elementos que puedan representar un riesgo para la población y podría ser utilizado en mineria ilegal.

La investigación queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar quién transportó los explosivos, de dónde fueron obtenidos y para qué serían utilizados.

Relacionados

atentado terrorista

Santander

California

Policía Nacional

Ejército Nacional

Blu Radio

Radio

Noticias de hoy

Seguridad ciudadana

Publicidad

Publicidad

Publicidad