Policía de Santander halló 80 barras de material explosivo en la vía Suratá–California

Un importante hallazgo de material explosivo fue realizado por unidades de la Policía Nacional en una zona rural de Santander. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 1 de la vía que comunica a Suratá con California, específicamente en el sector de la vereda Vachiga.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados encontraron 80 barras de material explosivo tipo Emulínd-E, una emulsión encartuchada utilizada en actividades de voladura y que, por sus características, requiere un manejo especializado.

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El material estaba ubicado a un costado de la vía y tenía empaque de color blanco y cinta amarilla. Tras ser identificado, los policías activaron los protocolos correspondientes para realizar su recolección y embalaje de manera segura.

Posteriormente, las barras fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las actuaciones para establecer de dónde provenía el material, quién lo transportaba y cuál sería su finalidad.



🇨🇴👮‍♂️𝐔𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐔 𝐓𝐈𝐄𝐑𝐑𝐀



El Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate asumió el liderazgo de la @PoliciaStander, con el compromiso de trabajar por la seguridad y convivencia de todos los santandereanos.#DiosYPatria pic.twitter.com/7IJqpz1WAW — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) September 29, 2026

Uno de los elementos que hace parte de la investigación está relacionado con la versión preliminar recopilada por las autoridades en el lugar. Según esta información, una persona que se movilizaba en motocicleta habría arrojado el material minutos antes de su hallazgo.

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Esta hipótesis está siendo verificada mediante las labores de investigación y recolección de información adelantadas por las autoridades, con el propósito de identificar al responsable y determinar las circunstancias en las que fueron transportadas las 80 barras.

Por ahora, no se ha establecido públicamente que el material estuviera relacionado con una organización criminal o grupo armado específico.

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El material explosivo fue sometido a los procedimientos técnicos correspondientes para determinar sus características, establecer su procedencia y avanzar en la investigación sobre las circunstancias que rodearon su abandono en este corredor vial.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de los controles que se adelantan en las zonas rurales y corredores viales del departamento.

“Este hallazgo demuestra la efectividad de nuestros controles en las zonas rurales de Santander. Actuamos de manera inmediata para retirar este material de circulación y evitar cualquier riesgo para la comunidad. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el oficial.

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Las autoridades señalaron que continuarán con los operativos de vigilancia y control en las vías y sectores rurales de Santander, especialmente para detectar el transporte o almacenamiento irregular de elementos que puedan representar un riesgo para la población y podría ser utilizado en mineria ilegal.

La investigación queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar quién transportó los explosivos, de dónde fueron obtenidos y para qué serían utilizados.