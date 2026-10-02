Condenan a 20 años de prisión a hombre acusado de homicidios en Barrancabermeja

Víctor Jesús Carrillo Gámez fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en tres hechos delictivos ocurridos entre julio y agosto de 2026 en Barrancabermeja. La Fiscalía demostró su participación en un homicidio, un intento de homicidio y delitos relacionados con armas, municiones y estupefacientes.

La decisión fue tomada por un juez de conocimiento, luego de que Carrillo Gámez, de manera libre y voluntaria y acompañado por su abogado, suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptara los cargos formulados en su contra.

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Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 18 de julio de 2026, cuando el hoy condenado le disparó por la espalda a un hombre que se encontraba en un establecimiento de comercio de Barrancabermeja. La víctima murió como consecuencia del ataque.

Tres días después, el 21 de julio, Carrillo Gámez habría atacado con arma de fuego a una mujer que se encontraba en estado de indefensión. La víctima sufrió múltiples heridas y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde los médicos lograron salvarle la vida.



El tercer caso se presentó el 4 de agosto, en el barrio San Silvestre, donde uniformados de la Policía Nacional capturaron a Carrillo Gámez. Durante el procedimiento le fueron encontrados estupefacientes y municiones que, de acuerdo con la investigación, no contaban con los respectivos permisos de porte.

Como parte del proceso, el hombre aceptó cargos por homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico y porte de estupefacientes.

👮🏻‍♀️👮🏻 ¡Unidos contra el secuestro y la extorsión! 🦅



En Puerto Wilches, el GAULA DEMAM, Policía Comunitaria y GAULA Militar realizaron una jornada preventiva con recomendaciones de autoprotección y promoción de la cultura de la denuncia.



📱 #Línea165

¡Yo no pago, yo denuncio! pic.twitter.com/vCTRFoiQEU — Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) September 16, 2026

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El preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa fue avalado por un juez de conocimiento, quien impuso la condena de 20 años de prisión.

Los tres hechos investigados ocurrieron en un periodo de apenas 18 días en Barrancabermeja y comprometen delitos de alto impacto, entre ellos un homicidio y un ataque armado contra una mujer que sobrevivió a las heridas.

Producto de una labor de priorización de las organizaciones involucrados en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes; y definir mediante análisis criminal sus zonas injerencia y patrones delictivos, se materializaron 73 capturas por orden judicial y 12 más en… pic.twitter.com/DXiimXg8d4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 24, 2026

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La condena se produce luego del trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía y del acuerdo judicial mediante el cual el procesado aceptó los cargos, mecanismo que permitió avanzar hacia una sentencia condenatoria.