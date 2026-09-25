Barrancabermeja espera recursos de MinAmbiente para controlar expansión de hipopótamos

Barrancabermeja espera que el Ministerio de Ambiente cumpla el compromiso de conseguir los recursos necesarios para poner en marcha un plan de manejo y control de los hipopótamos que se han venido expandiendo por el corregimiento El Centro.

La preocupación ya no está únicamente en las zonas rurales. En Barrancabermeja se han reportado avistamientos de estos animales cerca de viviendas y de instituciones educativas, una situación que mantiene la alerta por el riesgo que representa para la comunidad, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, señaló que el Distrito fue priorizado dentro de la estrategia nacional para atender la presencia de esta especie invasora, pero advirtió que ahora se necesita que el Gobierno nacional concrete la financiación.

“Nos sentimos muy contentos de que fuimos escuchados como Gobierno distrital en una voluntad política del ministro Arjona en conseguir los recursos para iniciar la implementación de un plan de manejo”, señaló el funcionario.



El corregimiento El Centro se ha convertido en uno de los puntos de atención para las autoridades por el desplazamiento de los hipopótamos hacia sectores donde hay presencia permanente de comunidades.

Según la Alcaldía, los avistamientos cerca de instituciones educativas han incrementado la preocupación por la seguridad de los estudiantes y llevaron a priorizar a Barrancabermeja dentro de las acciones que se adelantarán para el manejo de la especie.

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El Distrito busca que el plan permita fortalecer principalmente el monitoreo y seguimiento de los hipopótamos, conocer sus desplazamientos y establecer acciones para reducir el riesgo de nuevos encuentros con la población.

Granados destacó que esta intervención también responde a las medidas de protección ordenadas por un juez frente a la presencia de los animales en zonas donde permanecen menores de edad.

La Alcaldía considera que la inclusión de Barrancabermeja dentro del plan nacional es un avance, pero insiste en que el siguiente paso debe ser la consecución de los recursos anunciados por el Ministerio de Ambiente.

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La administración distrital espera que con esa financiación puedan comenzar las acciones previstas en territorio y fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales para hacer seguimiento a una especie cuya presencia continúa extendiéndose por el Magdalena Medio.

Mientras se concreta ese respaldo económico, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores donde han sido reportados los animales, especialmente en El Centro, donde la preocupación aumenta cada vez que los hipopótamos se acercan a viviendas, calles o espacios frecuentados por la comunidad.