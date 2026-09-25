Santander activa plan integral contra la minería ilegal tras muerte de mineros en Landázuri

La Gobernación de Santander activó un plan interinstitucional tras la muerte de cuatro personas en una bocatoma ilegal en la vereda El Carmen del municipio de Landázuri, y reportó seis capturas por actividades de minería ilegal.

La emergencia, donde cuatro ciudadanos perdieron la vida mientras desarrollaban actividades mineras, llevó a la administración departamental a intensificar la articulación institucional para enfrentar la minería ilegal en el territorio.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que la bocatoma donde ocurrió el hecho era ilegal, pese a encontrarse dentro de un territorio con título minero, situación que hace parte del proceso de investigación judicial: "Desde la Gobernación de Santander hacemos la articulación de un plan integral que permita buscar soluciones a la problemática que se presenta a través de la actividad minera ilegal", detalló.

La respuesta institucional articula a la Autoridad Minera Nacional, la autoridad ambiental, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, con acciones dirigidas a fortalecer la supervisión, el control y la judicialización de las actividades que se desarrollen por fuera de la legalidad.



En paralelo, el secretario confirmó que la Policía y el Ejército Nacional capturaron a seis personas que se encontraban realizando minería ilegal, como resultado de los operativos adelantados en el departamento.

"Que estas actividades mineras ilegales paren para que se materialicen las acciones donde están los títulos y donde está la explotación legal del mineral, que va a beneficiar ostensiblemente a la seguridad de las personas que adelantan los trabajos y evitar que se presenten estos accidentes", añadió el funcionario.

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Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de ̃65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, este último de nacionalidad venezolana.

Al menos 11 emergencias en minas de carbón han dejado 18 personas muertas en este municipio entre noviembre de 2023 y septiembre de ̃2026.

La Gobernación de Santander reiteró que mantendrá la articulación con las autoridades competentes para fortalecer el control sobre la actividad minera y prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de quienes trabajan en estas zonas.