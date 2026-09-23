MinAmbiente mantiene plan de eutanasia y anuncia otras medidas para hipopótamos

El Ministerio de Ambiente anunció tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo y Control de Hipopótamos en Colombia, ante la expansión de esta especie invasora y los riesgos que representa para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad.

Las medidas fueron acordadas durante una mesa interinstitucional en la que participaron autoridades ambientales y territoriales, organismos de gestión del riesgo y entidades científicas. El objetivo es fortalecer la respuesta del Estado y llevar las acciones directamente a las zonas donde se registra la presencia de estos animales.

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La primera medida anunciada desde el Ministerio de Ambiente consiste en ampliar las fuentes de financiación y las capacidades disponibles para ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Manejo.

Para esto, la entidad anunció reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar recursos, conocimiento y capacidades técnicas y operativas.



La segunda acción busca ampliar la respuesta institucional; para esto, el Gobierno identificará y vinculará nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan contribuir a atender los impactos y riesgos relacionados con la presencia de los hipopótamos.

La tercera medida estará enfocada en mejorar el seguimiento de los animales, por lo que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades y las autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con hipopótamos.

Hipopótamos en Colombia / Foto: MinAmbiente

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La información permitirá conocer mejor dónde están los animales, cómo se movilizan y cuáles son las zonas donde se presentan mayores riesgos. Con estos datos, las autoridades esperan mejorar la toma de decisiones y orientar las medidas de manejo.

Cabe destacar que el Ministerio aclaró que estas nuevas acciones no reemplazan las medidas que ya están contempladas en el Plan de Manejo. El propósito es acelerar su implementación y fortalecer las capacidades necesarias para ejecutarlo de manera sostenida en los territorios.