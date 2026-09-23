En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinAmbiente mantiene plan de eutanasia y anuncia otras medidas para hipopótamos

MinAmbiente mantiene plan de eutanasia y anuncia otras medidas para hipopótamos

El Gobierno busca fortalecer los recursos, sumar nuevas entidades y mejorar el seguimiento de los animales para acelerar la implementación del plan de manejo de esta especie.

Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El Ministerio de Ambiente anunció tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo y Control de Hipopótamos en Colombia, ante la expansión de esta especie invasora y los riesgos que representa para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las medidas fueron acordadas durante una mesa interinstitucional en la que participaron autoridades ambientales y territoriales, organismos de gestión del riesgo y entidades científicas. El objetivo es fortalecer la respuesta del Estado y llevar las acciones directamente a las zonas donde se registra la presencia de estos animales.

Hipopótamo Vanessa (1).jpg
Hacienda Nápoles

Últimas noticias

Rodrigo Londoño Echeverri, el último comandante de las Farc, conocido en la guerrilla con el alias de 'Timochenko'.
Nación

Último Secretariado de las Farc cumple sanción de la JEP por más de 21 mil secuestros

Carruajes con caballo en Cartagena
Nación

Corte Constitucional prohíbe usar animales de tracción con fines turísticos

La primera medida anunciada desde el Ministerio de Ambiente consiste en ampliar las fuentes de financiación y las capacidades disponibles para ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Manejo.

Para esto, la entidad anunció reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar recursos, conocimiento y capacidades técnicas y operativas.

La segunda acción busca ampliar la respuesta institucional; para esto, el Gobierno identificará y vinculará nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan contribuir a atender los impactos y riesgos relacionados con la presencia de los hipopótamos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La tercera medida estará enfocada en mejorar el seguimiento de los animales, por lo que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades y las autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con hipopótamos.

Hipopótamos en Colombia Foto MinAmbiente.jpg
Hipopótamos en Colombia /
Foto: MinAmbiente

Publicidad

La información permitirá conocer mejor dónde están los animales, cómo se movilizan y cuáles son las zonas donde se presentan mayores riesgos. Con estos datos, las autoridades esperan mejorar la toma de decisiones y orientar las medidas de manejo.

Cabe destacar que el Ministerio aclaró que estas nuevas acciones no reemplazan las medidas que ya están contempladas en el Plan de Manejo. El propósito es acelerar su implementación y fortalecer las capacidades necesarias para ejecutarlo de manera sostenida en los territorios.

Relacionados

Hipopótamos en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad