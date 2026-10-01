Salen a la luz chats del caso de presunta violación grupal a estudiante de la Universidad Cornell

Nuevos mensajes intercambiados entre integrantes de una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Nueva York, volvieron a poner bajo la lupa el caso de una exalumna que denunció haber sido drogada y agredida sexualmente en octubre de 2024.

Las conversaciones hacen parte de las pruebas mencionadas en una reciente demanda civil y se conocen luego de que la Fiscalía del condado de Tompkins decidiera reabrir la investigación penal.

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De acuerdo con mensajes citados por CBS News New York, a la 1:42 de la madrugada de la noche en cuestión, un integrante de la fraternidad Chi Phi escribió en un chat grupal un mensaje en el que planteaba que había una mujer disponible para mantener relaciones sexuales. Posteriormente, otro miembro preguntó: “¿La tienda sigue abierta?”, a lo que otros dos respondieron afirmativamente.

Revelaron chats que probarían la violación grupal a una estudiante de la Universidad de Cornell



Una presunta violación grupal a una estudiante en la Universidad de Cornell en Ithaca (Nueva York) ocurrida en 2024 y revelada en una reciente demanda civil ha causado tal indignación… pic.twitter.com/9oye5qqEDL — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) October 1, 2026

La demanda presentada el pasado 16 de septiembre sostiene que siete integrantes de la fraternidad participaron en una presunta agresión contra la joven, identificada como Jane Doe o NN para proteger su identidad. Según la denuncia, algunos de los estudiantes habrían utilizado una sustancia que describieron como ketamina y la mujer habría sido sometida a actos sexuales mientras, según su relato actual, no estaba en condiciones de consentir.



Los mensajes posteriores a la noche del incidente

Dos días después de los hechos denunciados, uno de los integrantes de la fraternidad señalados en la demanda habría enviado un mensaje a la joven para disculparse por “cómo sucedieron las cosas”. Según los mensajes citados por CBS News, el hombre reconoció que debió haber “terminado con todo y echado a la gente antes de que se saliera de control”.

En la conversación, la joven habría respondido que “nada de lo sexual” había sido “ilegal” y que sus recuerdos estaban “borrosos”. El abogado de NN, Thomas Giuffra, confirmó que conocía la existencia de esos mensajes, aunque señaló que no podía verificar su contenido.

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El fiscal de distrito Matthew Van Houten, quien anunció la reapertura del caso, sostiene que la declaración entregada por la joven a la Policía de la Universidad de Cornell en noviembre de 2024 no describía una violación grupal ni afirmaba que hubiera sido drogada contra su voluntad.

Según Van Houten, los mensajes de Snapchat tampoco demostraban por sí mismos la existencia de un delito bajo la legislación penal de Nueva York. Aunque calificó el comportamiento descrito como “moralmente repugnante”, afirmó que el análisis jurídico debía centrarse en determinar si existían elementos que demostraran ausencia de consentimiento conforme a la ley.

I have received an extremely disturbing dm that contained a link to an alleged telegram groupchat with tons of screenshots of the Cornell 7 rapists sharing nude images of a girl and bragging about it. It was also found on 4chan and dates back to 2024 when the rapes took place. I… pic.twitter.com/6eVdYQ7NKo — 𝓔𝓶 ♡ (@emkenobi) October 1, 2026

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La Fiscalía llevará nuevamente el caso ante un gran jurado, con una fiscal especializada en delitos sexuales al frente del proceso. Van Houten también informó que su oficina se puso en contacto con NN para concertar una reunión y conocer si existen nuevas evidencias que puedan modificar la evaluación realizada en 2024.

El abogado de la denunciante cuestionó la investigación inicial y aseguró que su clienta no fue entrevistada posteriormente por investigadores especializados en delitos sexuales. Giuffra también sostuvo que NN sufrió consecuencias emocionales y económicas después de lo ocurrido y que tuvo que permanecer un semestre adicional en Cornell.

Mientras tanto, abogados de algunos de los estudiantes señalados rechazaron las acusaciones. Jeremy Saland, defensor de Scott Kretzschmar, negó que su cliente hubiera drogado o agredido sexualmente a la joven y afirmó que existe una prueba de folículo piloso que, según él, no detectó ketamina, aunque CBS News indicó que no verificó de manera independiente ese resultado.

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Cornell, por su parte, respaldó la decisión de llevar nuevamente el caso ante un gran jurado y defendió las medidas adoptadas mediante su proceso disciplinario bajo el Título IX. La universidad aseguró que impuso sanciones a estudiantes involucrados y prohibió el ingreso de la sección de Chi Phi al campus.