Lo que dijo Christa Pike tras recibir doble inyección letal y sobrevivir a la pena de muerte

Christa Gail Pike, la mujer que estaba a punto de convertirse en la primera ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, permaneció consciente durante parte del procedimiento de inyección letal y llegó a preguntar a los funcionarios si era normal lo que estaba sintiendo en uno de sus brazos.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución realizado el miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, después de la segunda administración del fármaco continuaba respirando y el procedimiento tuvo que ser detenido.

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La mujer fue posteriormente trasladada a un centro médico para recibir atención. El Departamento de Corrección de Tennessee aseguró que sus funcionarios siguieron el protocolo estatal establecido.

De acuerdo con los periodistas que estuvieron presentes como testigos oficiales, Pike levantó la cabeza durante el procedimiento y preguntó a los funcionarios si la sensación que experimentaba en el brazo era normal.



Christa Pike Foto: AFP

“¿Esto es normal?”

Catherine Sweeney, periodista de WPLN que presenció la ejecución, relató que Pike manifestó que tenía una zona del brazo en la que sentía ardor y dolor. Otra de las periodistas presentes, Victoria Gessner, de WKRN, aseguró haber escuchado que la mujer describió la sensación como si el brazo estuviera a punto de “reventar” y señaló que una parte le palpitaba.

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La agencia Associated Press también confirmó que Pike permaneció despierta durante una parte del procedimiento y que llegó a levantar la cabeza para consultar a los funcionarios por las molestias que sentía en el brazo. Posteriormente, los testigos fueron obligados a abandonar la sala mientras Pike continuaba con vida.

El episodio se extendió durante un periodo inusual. Según AP, Pike continuó respirando e incluso roncando después de las dos dosis de pentobarbital, mientras las autoridades no contaban con un procedimiento específico para actuar en caso de que una segunda dosis tampoco provocara su muerte.

This is Christa Pike at 18 years old when she was sentenced to death. She begged for a hug from her mother before she died. She is now 50 and will be executed tonight for the heinous murder she committed with a boyfriend 32 years ago.



Christa’s mother drank heavily and used… — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) October 1, 2026

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La situación llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender las ejecuciones previstas en el estado para el resto de 2026 y a ordenar una investigación sobre lo ocurrido. Entre los procedimientos afectados está el de Gary Wayne Sutton, cuya ejecución estaba programada para el 3 de diciembre.

Casi tres décadas en el corredor de la muerte

Pike permanecía en el corredor de la muerte desde 1996, cuando fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. En ese momento tenía 18 años y Slemmer tenía 19.

Según los antecedentes del caso, Pike y su novio, que entonces tenía 17 años, llevaron a Slemmer a una zona apartada y la asesinaron. El crimen generó una amplia repercusión debido a la brutalidad del ataque y a que un símbolo asociado con el satanismo fue grabado en el cuerpo de la víctima. El novio de Pike recibió una condena de cadena perpetua.

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Los abogados de Pike habían pedido que se revisara su sentencia argumentando que tenía una historia de abuso sexual, abandono y otros traumas, además de problemas de salud mental que, según ellos, no fueron diagnosticados ni tratados adecuadamente cuando ocurrió el crimen. También sostuvieron que su edad al momento del asesinato debía ser considerada dentro del análisis de la condena.

Horas antes del procedimiento, una corte federal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que Tennessee continuara con la pena. Finalmente, el estado no logró llevarla a término.