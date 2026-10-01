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Gobernador de Tennessee suspende ejecuciones en 2026 tras caso de Christa Pike

"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", reflexionó Lee en un comunicado recogido por los medios locales.

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Christa Pike
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Gobernador del estado de Tennessee (EE.UU,), Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para este 2026 después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobreviviera este miércoles dos dosis letales durante su ejecución.

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"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", reflexionó Lee en un comunicado recogido por los medios locales.

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El Gobernador pidió una investigación "exhaustiva" de la ejecución fallida de Pike y frenó el resto de ejecuciones que se iban a llevar a cabo en el estado este año.

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, en Tennessee estaba prevista la ejecución de Gary Wayne Sutton el próximo 3 de diciembre.

Christa Pike sobrevivió este miércoles a dos dosis letales de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra recibiendo tratamiento médico, sin que sus abogados sepan en qué estado de salud se encuentra.

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Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en este estado en 200 años.

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El Tribunal Supremo levantó este mismo miércoles una suspensión de la ejecución dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Testigos pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer que hay que hacer.

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