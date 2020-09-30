En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Decreto protestas
Ataques Inpec
Fenómeno El Niño
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Pena de muerte

Pena de muerte

Christa Pike.jpg
Mundo

Christa Pike sufre traumas tras sobrevivir a ejecución fallida; abogados revelaron cómo está

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Mundo

Esta es la enfermedad que tiene Christa Pike tras despertar de dos inyecciones letales

Christa Pike
Mundo

Sale a la luz audio de Christa Pike antes de sobrevivir a las dos inyecciones letales

Caso Christa Pike
Mundo

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike? Las hipótesis tras las dos dosis letales

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Mundo

Christa Pike, en condición crítica tras dos intentos fallidos de ejecución en Tennessee

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Mundo

Lo que dijo Christa Pike tras recibir doble inyección letal y sobrevivir a la pena de muerte

Tennessee.jpg
Mundo

Gobernador de Tennessee suspende ejecuciones en 2026 tras caso de Christa Pike

liu xingtai.jpg
Mundo

China condena a pena de muerte a un alto directivo por sobornos

Fredy Castellanos, señalado de abusar de varios menores en jardín infantil en el sur de Bogotá
Nación

Inicia recolección de firmas para aplicar penas más fuertes a abusadores de niños

Iwao Hakamada (2).jpg
Mundo

La impactante historia del hombre que pasó 45 años en el corredor de la muerte

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad